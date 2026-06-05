Nike 2026 жылғы Әлем чемпионаты алдында жұлдызды жарнама ролигін таныстырды
Nike компаниясы 2026 жылғы Әлем чемпионаты қарсаңында футбол әлемінің ең ірі жұлдыздары мен әлемге әйгілі тұлғаларды біріктірген "Rip the Script" деп аталатын жаңа кампаниясын жариялады. Бейнероликте Cole Palmer, Erling Haaland, Kylian Mbappé және Vinicius Junior сияқты бүгінгі күннің қаһармандары брендтің соңғы инновацияларын көрсетті. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Аталмыш кампанияға тек қазіргі футболшылар ғана емес, Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic және Didier Drogba сияқты аңыздар да қатысты. Фильм футболдың шығармашылық жағына назар аударып, қатаң үлгілерден бас тарту және инстинктивті ойынға сүйену идеясын алға тартады. Сондай-ақ, кадрлардан Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James және Channing Tatum сияқты танымал тұлғаларды да көруге болады.
Nike компаниясының глобалды бренд бағыты жөніндегі вице-президенті Helena Thorntonның айтуынша, кампания футболдың ең ұмытылмас сәттері ойыншылар өз ішкі сезімдеріне сенгенде орын алатыны туралы сенімге негізделген. "Біз футбол қауымдастығымен олар қайда болса, сол жерде — тек экрандарда ғана емес, сонымен қатар олардың әлемі мен субмәдениеттерінде кездескіміз келді", — дейді Thornton.
Фильммен қатар Nike өзінде жаңа өнімдерін де таныстырды. Жаңа құрама киімдері Aero-FIT салқындату технологиясымен жабдықталса, жаңартылған Mercurial, Phantom және Tiempo бутсылары алаңда жылдамдық, бақылау және дәлдікті қамтамасыз ету үшін әзірленген. Кампания аясында жастар футболын қолдауға бағытталған бастамаларды жүзеге асыру жоспарлануда.
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