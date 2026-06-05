«Навбахор» мен «Аякс» арасында тарихи ынтымақтастық келісіміне қол қойылды
Өзбек футболында, әсіресе Наманганның «Навбахор» клубының өмірінде жергілікті жанкүйерлер үшін өте жағымды және тарихи оқиға орын алды. «Қырандар» өкілдері таланттарды ашу және күшті академия жүйесін құру бойынша теңдессіз саналатын Нидерландының атақты «Аякс» клубымен ауқымды халықаралық ынтымақтастық жобасын бастады.
Екі тарап арасында ресімделген осы стратегиялық келісімге сәйкес, Амстердам алыбы «Навбахор» футбол академиясын заман талаптарына сай дамытуға, оның қызметін халықаралық стандарттарға бейімдеуге және үйлестіруге жан-жақты көмектеседі. Ең бастысы, Намангандағы жас футболшыларды тәрбиелеу процесі әлемге әйгілі «Аякс» мектебінің футбол философиясы мен сынақтан өткен арнайы әдістемесі негізінде жүргізіледі.
Жоғары мақсат: Елдегі ең күшті академияны құру
Бұл ірі жоба және серіктестік келісімі «Навбахор» командасының тек Ферғана аңғарында ғана емес, бүкіл Өзбекстан көлемінде ең заманауи, күшті және нәтижелі футбол академияларының бірін құру жолындағы игі мақсаттарына негіз болады.
Клуб вице-президенті Акрам Дедабаев осы тарихи келісімге баға бере отырып, бұл қадамды тек Наманган үшін ғана емес, бүкіл Орталық Азия футболы үшін жаңа дәуір бастайтын үлкен жетістік деп бағалады:
«Біздің клуб және миллиондаған жанкүйерлеріміз үшін әлем футболының аңызы «Аякспен» мұндай келісімшартқа қол қою – зор мәртебе әрі мақтаныш. Амстердамдықтардың ондаған жылдар бойы нәтиже беріп келе жатқан атақты әдістемесі және Өзбекстанда спортты жаңа деңгейге шығаруға деген жоғары назары бізге теңдессіз мүмкіндіктер есігін ашады».
Жаһандық желі: Наманган клубы әлем картасында
«Аякс» клубының футбол директоры Марейн Бёйкер де осы жобаға тоқталып, өзбек клубымен серіктестік Амстердам өкілдерінің халықаралық аренадағы беделі мен ықпалын одан әрі кеңейтуде маңызды және стратегиялық қадам болатынын атап өтті.
Назар аударарлық жайт, осы ынтымақтастық аясында «Аякс» өз айналасына біріктірген беделді халықаралық клубтар желісіне енді Өзбекстан өкілін де ресми түрде қосты. Төмендегі кесте арқылы «Навбахор» командасының қай елдердегі күшті жүйелермен бірыңғай жаһандық желіге біріккенін көре аласыз:
Желіге мүше негізгі елдер
Ынтымақтастықтың негізгі бағыты
Испания, Италия, Аустрия, Грекия
Еуропалық тәжірибені интеграциялау
Жапония, БАӘ, Өзбекстан («Навбахор»)
Азия құрлығында таланттарды іздеу
Мексика
Мұхит арғы футболымен тәжірибе алмасу
Ішкі шолу: ««Пахтакор» мен «Насаф» академиялары елде көш бастап тұрған кезде, «Навбахордың» «Аякспен» ынтымақтастыққа кірісуі намангандық жанкүйерлер үшін шынайы мереке. Кройф мектебінің рухы Наманганға енген жағдайда, жақын жылдары ұлттық құрамаларымыз үшін жаңа жұлдыздар осы оазистен шығатыны сөзсіз».
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