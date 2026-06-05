«Саутгемптон» «Бавария» қақпашысы Даниэль Перецпен келісімшарт жасасты
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
«Саутгемптон» клубы «Бавария» қақпашысы Даниэль Перецтің трансферін толығымен аяқтады. Израильдік қақпашы ағылшын клубымен төрт жылдық келісімшартқа қол қойды. Хабарламаларға сәйкес, бұл трансфер «Саутгемптонға» 6 миллион фунт стерлингке түскен. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
25 жастағы қақпашы өткен маусымның екінші жартысын «Саутгемптон» құрамында жалға алу негізінде өткізген еді. Қаңтар айында Германиядан келген Даниэль Перец тез арада бапкер Тонда Эккерттің қол астында негізгі құрамның тұрақты мүшесіне айналды. Ол барлық жарыстарда 26 ойынға қатысып, команданың 21 ойындық жеңілмеу сериясында маңызды рөл атқарды.
{{TEXT_4}}
{{TEXT_5}}
…