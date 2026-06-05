«Реал Мадрид» трансфер нарығында «Манчестер Сити» жұлдызын нысанаға алды

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«Реал Мадрид» трансфер нарығында «Манчестер Сити» жұлдызын нысанаға алды

Еуропалық трансфер нарығында Мадридтің «Реал» клубы айналасындағы интригалар ушығып тұр. «Ливерпульмен» қоштасқан дарынды қорғаушы Ибраима Конатені қатарына қосқан «Корольдік клуб» басшылары мұнымен тоқтап қалғысы келмейді. Мадридтіктер орталық қорғаныс шебін одан әрі нығайту және болашақ үшін жеңілмес құрам жасақтау мақсатында кезекті мега-трансферді ойластыруда.

Испанияның беделді AS басылымы таратқан соңғы мәліметтерге сәйкес, Ла Лига алыбы «Манчестер Ситидің» негізгі тіректерінің бірі Йошко Гвардиолды сатып алу нұсқасын мұқият қарастыруда.

Сайлау нәтижесі және Перестің бас жоспары

Бұл трансфердің жүзеге асуы Мадрид клубында күтіліп отырған маңызды саяси оқиғаға тікелей байланысты. Ішкі ақпарат көздерінің айтуынша, егер қазіргі президент Флорентино Перес кезекті сайлауда жеңіске жетсе, хорватиялық қорғаушыны Мадридке әкелу науқаны ресми түрде басталады.

Қуантарлығы, 24 жастағы Гвардиолдың өзі де карьерасын «Сантьяго Бернабеуда» жалғастырып, ақ жейде киюді шын жүректен қалайды. Дегенмен, бұл трансферді жүзеге асыру оңай болмайды. Себебі, «Манчестер Сити» басшылығы және жеке Хосеп Гвардиола өз жұлдызын жібергісі келмейді. Өз кезегінде, «Реал» да футболшы үшін жасанды түрде өсірілген және ақылға сыймайтын сома төлеп, қаржылық тәуекелге барғысы келмейді. Келіссөздерде салмақты саясат ұстанылады.

Гвардиолдың трансфер нарығындағы мәртебесі

Жас болғанына қарамастан, әлемнің ең мықты қорғаушыларының бірі ретінде танылған футболшының қазіргі көрсеткіштері төмендегідей:

Футболшының жасы

«Ситидегі» ойын өткізу мерзімі

Келісімшарт мерзімі

Нарықтық құны (Transfermarkt)

24 жас

2023 жылғы жаздан бері

2028 жылғы жазға дейін

70 миллион еуро

Жағдайға шолу: Ибраима Конате трансферінен кейін Йошко Гвардиолдың да нысанаға алынуы Флорентино Перестің «жаңа жеңілмес Галактикос» қорғаныс шебін құруға деген ұмтылысын білдіреді. «Қалалықтармен» қолданыстағы келісімшарт 2028 жылға дейін болса да, футболшының Мадридке ауысу ниеті биылғы жазғы трансферлік терезеде үлкен саяси қақтығысқа себеп болуы мүмкін.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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