Әлем чемпионатында әнұрандар мүлдем жаңа форматта орындалады
Бүкіл әлем бойынша миллиондаған адам асыға күтіп отырған 2026 жылғы Әлем чемпионаты басталар алдында Халықаралық футбол федерациясы (FIFA) жанкүйерлер мен қатысушыларға күтпеген жаңалықтар ұсынуды жалғастыруда. Бұл жолғы реформалар футбол матчтарының ең қызықты әрі ресми кезеңі саналатын ойын алдындағы рәсімдерге қатысты.
FIFA баспасөз қызметі ұйымның ресми сайты арқылы хабарлағандай, алдағы әлем біріншілігінің матчтарында мемлекеттік әнұрандарды орындау процесі бұрын-соңды болмаған, мүлдем өзгеше және заманауи стильде ұйымдастырылады.
360 градустық революция және қосалқы ойыншылардың қатысуы
Жаңа ережелерге сәйкес, ұлттық әнұрандар шырқалған кезде командалардың алаңда сап түзеу жүйесі түбегейлі өзгереді. Енді футболшылар дәстүрлі түрде орталық трибуналар мен секторлардың қарсысында бір қатар болып тұрмайды.
Бетпе-бет сап түзеу: Ұлттық құрама мүшелері алаң ортасында 360 градустық шеңбер жасап, бір-біріне қарап, бетпе-бет тұрады.
Үлкен тулар шоуы: Әрбір ұлттық құрама орналасқан алаңның жартысында олар тиесілі мемлекеттердің алып ұлттық тулары кең ауқымда бейнеленеді.
Қосалқы ойыншылар орындығы да алаңда: Әнұран орындалып жатқан сәттерде орталық шеңберде матчты алғашқы минуттардан бастайтын негізгі құрам ғана емес, қосалқы құрамда қалған барлық футболшылар да алаңға шығып, командасымен иық тіресіп тұрып, рәсімге белсене қатысады.
FIFA басшылығы бұл революциялық өзгерістерден көзделген басты мақсат – стадионның кез келген бұрышында отырған жанкүйерлер үшін процесті жоғары деңгейде тамашалау мүмкіндігін жасау және алаңдағы қатысушылардың отансүйгіштік сезімдері мен жоғары эмоционалды көңіл-күйін жанкүйерлерге одан әрі күшті жеткізу екенін атап өтті.
Түрлі-түсті шоу мен дәстүрлі рәсімдердің интеграциясы
Әнұрандар жаңа жүйеде шырқалып болған соң, матч алдында орындалатын қалған барлық дәстүрлі процестер өз қалпында жалғаса береді. Төмендегі кестеде әнұраннан кейінгі ресми шаралардың реттілігі көрсетілген:
Кезеңдер
Орындалатын ресми шаралар түрі
Өткізу тәртібі
1-кезең
Амандасу және командалық сурет
Футболшылар өзара амандасып, ресми фотосессиядан өтеді
2-кезең
Капитандардың жеребе тастауы
Екі команданың капитандары төрешілермен бірге допты және алаң жағын таңдайды
3-кезең
Жаңа элементтер (Шоу)
Алаңда түрлі-түсті түтіндер және арнайы пиротехникалық эффектілер көрсетіледі
Еске сала кетейік, FIFA бұған дейін стадиондарда қауіпсіздік пен экологиялық тазалықты қамтамасыз ету мақсатында ӘЧ-2026 матчтарына жанкүйерлер тарапынан ішіне су құйылған пластикалық ыдыстарды алып кіруге қатаң тыйым салынғаны туралы ресми ескерту жариялаған еді.
«Замин» шолуы: FIFA енгізіп жатқан мұндай визуалды өзгерістер Әлем чемпионаты матчтарын жай ғана спорттық жарыс емес, керемет шоу деңгейіне көтеруге қызмет етеді. Әнұран кезінде бүкіл команданың, тіпті қосалқы ойыншылардың да алаңда бірігуі футболшылардың рухын көтеретіні сөзсіз. Мұхит асып өтетін әлем біріншілігінде ұлттық әнұранымыздың осындай салтанатты әрі әдемі форматта шырқалуын асыға күтеміз!
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