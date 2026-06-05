«Фенербахче» президенті екі жылға бас бостандығынан айырылды
Түркия футболы кезекті сұмдық және шулы даумен бетпе-бет келді. Елдің ең беделді және миллиондаған жанкүйері бар гранд клубтарының бірі – Стамбулдың «Фенербахче» клубының президенті Саадеттин Саран сот шешімімен екі жылға бас бостандығынан айырылды.
Түрік БАҚ-тарының соңғы жедел хабарларына сәйкес, бұл қатаң жаза Саранның заңсыз түрде құмар ойындарын кеңінен насихаттағаны және халықты оған белсенді қатысуға шақырғаны үшін тағайындалған. Түркия заңнамасында тыйым салынған құмар ойындары мен тотализаторды жарнамалау ауыр қылмыс болып саналады және қатаң жаза шараларын көздейді. Осы іс аясында клуб басшысынан бөлек, оның туған інісі Кенан Саран да кінәлі деп танылып, тиісті мерзімге бас бостандығынан айырылды.
Жинақталған мәселелер және қылмыстық із
Спорт сарапшылары мен инсайдерлердің пікірінше, «Фенербахче» басшысының бұлай қатты жазалануы жай ғана бір оқиға емес, ұзақ уақыт бойы «жинақталып келген» мәселелердің заңды шешімі.
Саран ағайындылары ұзақ уақыт бойы бірқатар күдікті қаржылық мәселелер, ішкі жанжалдар және созылмалы сот процестерімен назарда болып келген. Бұл жолғы заң бұзушылық әділ сот жүйесі үшін соңғы тамшы болды.
Түрік футболының қара күндері
Өкінішке орай, соңғы жылдары бауырлас Түркия футболы алаңдағы әдемі ойыннан гөрі, осындай жағымсыз оқиғалармен жиі аталып жүр. Төмендегі кестеде түрік футболындағы дағдарыстың негізгі факторлары келтірілген:
Мәселе түрі
Футболға тигізетін теріс әсері
Келісілген матчтар
Жарыстардың әділдігі мен спорттық әділеттілік қағидаттарын толық жоққа шығарады
Құмар ойындары мен тотализаторды насихаттау
Клуб басшылары мен лауазымды тұлғалардың қылмыстық жауапкершілікке тартылуына әкеледі
Жаппай әшкерелеулер
Клубтардың және жалпы түрік футболының халықаралық аренадағы беделіне елеулі нұқсан келтіреді
Еске сала кетейік, түрік футболы «келісілген матчтар» мен спорт рухына жат жаппай даулар әшкереленіп жатқан өте күрделі, шиеленіскен және ауыр кезеңді бастан кешіруде. Клуб басшысының қамауға алынуы команданың болашағы мен ішкі ахуалына қалай әсер ететінін уақыт көрсетеді.
Zamin пікірі: «Фенербахче» сияқты бай тарихы бар клуб президентінің құмар ойындарын насихаттағаны үшін түрмеге қамалуы – бүкіл түрік футболы үшін соққы болды. Стамбул алыбы енді тек алаңдағы бәсекеде ғана емес, басқару жүйесінде де үлкен дағдарысқа тап болуы мүмкін. Бұл қара бұлттар тез тарайды деп үміттенеміз және бауырларымыз таза әрі әдемі футболға оралады.
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