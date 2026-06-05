Грэм Поттер Виктор Дьёкереш пен Александр Исакты сындан қорғады
Швеция құрамасының бас бапкері Грэм Поттер жұлдызды шабуылшылары Виктор Дьёкереш пен Александр Исакқа қатысты сындарға пікір білдірді. Маманның айтуынша, екі футболшы Англияда әртүрлі бағаланғанымен, олар жоғары деңгейдегі талант иелері болып қала береді. Поттер шабуылшылардың командаға қосқан үлесі сырттан берілетін бағаларға сәйкес келмейтінін айтты. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
Грэм Поттер әсіресе Виктор Дьёкерештің ойынын ерекше атап өтті. «Арсенал» шабуылшысы Швеция құрамасының Әлем чемпионатына жолдама алуында маңызды рөл атқарды. Іріктеу кезеңінің плей-офф сатысында Польшаға қарсы өткен ойындарда ол төрт гол соғып, командасының жетістігін қамтамасыз етті. «Арсеналмен» Англия Премьер-лигасында чемпион атанып, Чемпиондар лигасының финалына дейін жеткеніне қарамастан, Дьёкереш әлі де кейбір сарапшылар тарапынан сынға ұшырауда.
"Ол екі ойында төрт гол соғып, бізді Әлем чемпионатына алып шықты, оның әсері таңқаларлық. "Арсенал" тұрғысынан қарасақ та, ол өз міндетін атқарды, гол соқты және командамен трофейлер ұтты. Сонша еңбегіне қарамастан, ол әлі де сындалуда. Бұл біз өмір сүріп жатқан әлемнің бір бөлігі, бірақ оның мінезі мен алаңдағы еңбекқорлығы таңданысқа лайық", – деді Поттер.
Сондай-ақ, бапкер «Ливерпуль» сапында қиын маусым өткізіп жатқан Александр Исакты да қорғады. 125 миллион фунт стерлингке ауысқан шабуылшының ойынына жарақаттар мен үлкен үміттердің қысымы әсер етті. Поттер футболшының сапасы өзгермегенін, тек жаңа командалық ортаға бейімделу процесі жүріп жатқанын атап өтті.
"Кейде жаңа футболшы келгенде бәрі өздігінен жақсарады деп ойлаймыз. Біз Алекстің "Ньюкасл" сапында неге қабілетті екенін көрдік. Мәселе футболшының шеберлігінде емес, оның "Ливерпуль" жүйесінде қалай орын табуында. Оның сапасы орнында, тек командамен өзара әрекеттестікті дұрыс жолға қою керек", – деп толықтырды бапкер.
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