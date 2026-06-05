Энди Робертсон «Тоттенхэмге» ауысты: Роберто Де Дзерби жаңа трансферді құптады

·62·Спорт
Энди Робертсон «Тоттенхэмге» ауысты: Роберто Де Дзерби жаңа трансферді құптады

«Тоттенхэм» футбол клубы «Ливерпульмен» келісімшарты аяқталған тәжірибелі сол қанат қорғаушысы Энди Робертсонмен еркін агент ретінде келісімшартқа отырғанын ресми түрде жариялады. Шотландия құрамасының капитаны жазда Лондон клубына ауысып, бас бапкер Роберто Де Дзербидің қарамағына өтеді. Бұған дейін қысқы трансферлік терезеде жүзеге аспай қалған бұл ауысу сәтті аяқталды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

32 жастағы қорғаушы қаңтар айында бұрынғы бапкер Томас Франк тұсында да «Тоттенхэмнің» нысанасында болған, бірақ «Ливерпуль» Костас Цимикасты «Ромадан» қайтара алмағандықтан келісім бұзылған еді. Енді Робертсон Мерсисайдтағы тоғыз жылдық жарқын карьерасынан кейін Солтүстік Лондонға аттанады. Ол өзінің жауынгер мінезі және жоғары деңгейлі ойын стилімен танымал.

Жаңа трансфер туралы айта келе, Роберто Де Дзерби былай деді: «Энди — мен көп жылдар бойы бағалайтын футболшы. Ол біздің командамызға керемет техникалық қасиеттер, тәжірибе және көшбасшылық қабілет әкеледі. Ол ұзақ уақыт бойы ең жоғары деңгейде жеңіске жетті және алаңда да, киім ауыстыратын бөлмеде де біз үшін маңызды тұлғаға айналады».

Энди Робертсон 2017 жылы «Халл Ситиден» «Ливерпульге» ауысқаннан бері 378 ойын өткізді. Ол мерсисайдтықтар сапында Чемпиондар лигасы, Англия кубогы, екі рет Лига кубогы және екі рет Англия Премьер-лигасының чемпиондығын жеңіп алды. «Тоттенхэмнің» спорт директоры Йохан Ланге де футболшының кәсібилігі клубтың дамуы үшін өте маңызды екенін атап өтті.

Жаңа командасына қосылмас бұрын, Робертсон Шотландия құрамасы сапында осы жазда өтетін Әлем чемпионатына қатысады. Қазіргі уақытта оның құрама сапында 92 ойыны бар. Бұл Шотландия үшін ағымдағы ғасырдағы алғашқы Әлем чемпионатына қатысуы болмақ.

ТоттенхэмЛиверпульЭнди РобертсонТрансферлерАнглия Премьер-лигасы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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