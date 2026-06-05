Лионель Месси мен Сон Хын Мин MLS жұлдыздары құрамына енді
Лионель Месси жанкүйерлер, футболшылар және БАҚ өкілдері арасындағы дауыс беру қорытындысы бойынша MLS жұлдыздары командасының құрамына енді. «Интер Майами» шабуылшысымен қатар, «Лос-Анджелес» жұлдызы Сон Хын Мин де Лига MX жұлдыздарына қарсы өтетін ойын үшін негізгі құрамға енгізілді. Сондай-ақ, АҚШ құрамасының ойыншылары Тим Рим мен Себастьян Берхальтер де осы тізімнен орын алды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Бастапқы 11 ойыншы анықталғаннан кейін, команданың қалған бөлігін бас бапкер Дин Смит пен лига комиссары Дон Гарбер жасақтайды. MLS жұлдыздарының құрамы күтілгендей күшті болды: қақпашы Брайан Шваке; қорғаушылар Энтони Марканич, Мбекзели Мбокази, Тим Рим және Энди Нахар; жартылай қорғаушылар Себастьян Берхальтер, Завьер Гозо және Хани Мухтар; шабуылшылар — Уго Кёйперс, Сон Хын Мин және Лионель Месси.
Бұл символикалық құрамада алты дебютант бар. Олардың арасында «Астон Вилла» клубына ауысуы күтіліп отырған жас талант Завьер Гозо ерекше көзге түседі. Сондай-ақ, өткен жазда лигаға келген Сон Хын Мин де алғаш рет осындай мойындауға ие болды. Марканич, Шваке, Кёйперс және Мбокази де жұлдыздар ойынында алғаш рет қатысады.
Тәжірибелі қорғаушы Тим Рим үшін бұл карьерасындағы екінші шақыру болды, бірақ ол соңғы рет 15 жыл бұрын, яғни 2011 жылы «Нью-Йорк Ред Буллз» сапында ойнап жүргенде MLS жұлдыздары құрамына кірген еді. Енді ол «Шарлотт» намысын қорғап алаңға шығады.
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