Ламин Ямаль Испания Ла Лигасында маусымның үздік футболшысы атанды

·96·Спорт
Ламин Ямаль Испания Ла Лигасында маусымның үздік футболшысы атанды

Каталонияның «Барселона» клубы және әлем футболының қазіргі ең жарқын феномендерінің бірі өз мансабындағы кезекті биік шыңды бағындырды. Испания Ла Лигасы баспасөз қызметінің ресми мәлімдемесіне сәйкес, «көк-қызғылт сарылардың» шабуылшы вингері және жартылай қорғаушысы Ламин Ямаль аяқталған чемпионаттың ең шебер әрі теңдессіз футболшысы деп жарияланды.

Әлі өте жас болғанына қарамастан, алаңда нағыз көшбасшылық қасиеттерін танытып жүрген бұл талант иесі өткен маусымда «Барселонаның» жеңісті жорығына баға жетпес үлес қосты.

Таңғажайып статистика және жеңілген қарсыластар

Бар-жоғы 18 жасында Испания құрамасының мүшесі Ла Лига аясында қызғаныш тудыратын көрсеткіштерге қол жеткізді. Ол алаңға шыққан әрбір ойында қарсыластардың қорғаныс шебі үшін нағыз бас ауруына айналды:

  • Өткізілген кездесулер саны: 28 ойын

  • Соғылған голдар: 16 гол

  • Голдық пастар (ассист): 12 нәтижелі пас

Осы беделді жеке жүлде үшін таласта Ламин Ямаль әлем футболының ең атақты жұлдыздарын және ішкі чемпионат қаһармандарын артта қалдыруға қол жеткізді. Үміткерлер тізіміне төмендегі шебер орындаушылар енді:

  • Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)

  • Николя Пепе («Вильярреал»)

  • Ведат Мурики («Мальорка»)

  • Пабло Форнальс («Бетис»)

«Барселонаның» таққа оралуы және турнир кестесі

Ақпарат ретінде айта кету керек, Ламин Ямальдың бұлайша жарқырауы тегін емес. Себебі, «Барселона» командасы 2025/2026 жылғы маусымда тағы да Испания чемпионатын жеңіп алды. Каталония алыбы маусым бойы тұрақты ойын көрсетіп, тартысты өткен матчтарда қарсыластарына еш мүмкіндік қалдырмады.

Төмендегі кестеде үздік үштіктен орын алған командалардың қорытынды жағдайы көрсетілген:

Клуб атауы

Жиналған ұпай саны

Алған орны және айырмашылығы

🥇 «Барселона»

94 ұпай

Испания чемпионы

🥈 «Реал Мадрид»

86 ұпай

Көшбасшыдан 8 ұпайға артта

🥉 «Вильярреал»

72 ұпай

Үздік үштіктің қорытындысы

Zamin пікірі: Мессиден кейін «Барселона» академиясынан мұндай керемет жұлдыздың шығатынын тіпті ең оптимист жанкүйерлер де күтпеген еді. 18 жастағы жігіттің Мбаппеден озып, Ла Лигада маусымның үздігі атануы — футбол тарихында жаңа «Ямаль дәуірі» басталғанын білдіреді. Каталониялықтардың 8 ұпайлық айырмашылықпен чемпион болуында бұл жігіттің еңбегі зор.

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Ламин ЯмальБарселонаИспанияРеал МадридЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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