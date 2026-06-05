Шакира мен Бёрна Бой ӘЧ-2026 ашылу салтанатында әнұран орындайды
Барша ғалам асыға күтіп отырған, тарихтағы ең ірі әрі салтанатты футбол мерекесі — 2026 жылғы Әлем чемпионатының басталуына санаулы күн қалды. Мұхиттың арғы бетінде басталатын бұл жаһандық жарыстың ұйымдастыру комитеті жанкүйерлер үшін нағыз сыйлық дайындап қойған. Әлемдік музыка әлемінің жарқын жұлдызы, сұлу Шакира және Нигерияның танымал афро-хиттер патшасы Бёрна Бой Мехико қаласында өтетін ашылу салтанатының басты кейіпкерлеріне айналады.
Танымал өнер иелері әлем біріншілігінің ресми әнұраны саналатын «Dai Dai» атты әнді алғаш рет көпшілік назарына және стадионға жиналған мыңдаған жанкүйерлердің алдында тікелей орындап береді. Бұл композиция футбол жанкүйерлері арасында үлкен қызығушылық тудырып үлгерді.
Жылдам старт: «Ацтекадағы» алғашқы қызғылықты шайқас
Әлем чемпионатының ресми ашылу матчы және одан бұрынғы салтанатты шоу бағдарламасы биылғы 11 маусым, бейсенбі күні Мексика астанасындағы аңызға айналған тарихи «Ацтека» стадионында өтеді. Осы салтанатты аренада жарыс қожайындарының бірі саналатын Мексика құрамасы мен Африка құрлығының өкілі ОАР (Оңтүстік Африка Республикасы) ұлттық құрамалары өзара кездеседі.
Топтық кезеңнің алғашқы ойынының басталу уақытымен төмендегі кестеден танысуға болады:
Күні мен апта күні
Алаң иелері
Стадион атауы
Басталу уақыты (Ташкент уақытымен)
11 маусым, бейсенбі
Мексика — ОАР
«Ацтека» (Мехико)
Сағат 23:59-да
Әлем біріншілігінің толық кестесі және финал кеші
Биылғы футболдан әлем біріншілігі ауқымы мен ұзақтығы жағынан алдыңғы турнирлерден түбегейлі ерекшеленеді. Жарыстың ең маңызды кезеңдері мен сатылары төмендегі мерзімдерді қамтиды:
Топтық кезең ойындары: 11 маусымнан 28 маусымға дейін жалғасады. Бұл кезеңде жанкүйерлер әр күні қызықты әрі табанды ойындардың куәсі болады.
Плей-офф (шешуші) кезеңі: 28 маусымнан бастап старт алады және бұл кезеңде жеңілген командалар турнирден шығып қалады.
Үлкен Финал матчы: Әлемнің жаңа чемпионы ресми түрде анықталатын бас кездесу биылғы 19 шілде күні өткізілуі жоспарланған.
Ішкі шолу: Шакираның Әлем чемпионатының әнұранына қайта оралуы («Waka Waka» және «La La La»дан кейін) ФИФА-ның ең дұрыс әрі табысты қадамдарының бірі болды. Мехикодағы «Ацтека» стадионында шырқалатын жаңа «Dai Dai» әні және Африканың ең жарқын жұлдызы Бёрна Бойдың қатысуы ӘЧ-2026-ға ерекше тартымдылық сыйлайтыны сөзсіз. Ташкент уақытымен түнде басталатын кездесу өзбек футболының жанкүйерлері үшін ұйқысыз, бірақ шексіз қызықты түндердің бастамасы болады.
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