АФК Әлем чемпионаты алдында Илгиз Тантешев туралы мақала жариялады

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АФК Әлем чемпионаты алдында Илгиз Тантешев туралы мақала жариялады

Өзбек төрешілік мектебінің әлемдік деңгейде беделі мен мәртебесі бар екені ешкімге құпия емес. Осы дәстүрлердің лайықты жалғастырушысы, бүгінде тек еліміздің ғана емес, бүкіл Азия құрлығының ең тәжірибелі әрі көзге түскен төрешілерінің бірі саналатын Илгиз Тантешев өз бригадасымен бірге карьерасындағы ең биік шыңды бағындыру алдында тұр. Отандасымыз өзінің адал көмекшілері — Андрей Сапенко мен Тимур Гайнуллинмен бірге тарихында тұңғыш рет Әлем чемпионаты матчтарын басқару үшін мұхит асып жолға шығуда.

Алдағы әлемдік додо алдында Азия футбол конфедерациясының (АФК) ресми сайты әлем біріншілігінде әділдікті қамтамасыз ететін құрлық өкілдеріне арналған арнайы талдамалық материал жариялады. Аталған мақалада отандасымыз Илгиз Тантешевтің халықаралық алаңдағы жемісті қызметі мен қол жеткізген жоғары жетістіктері ерекше мадақталды.

Тұрақтылық символы: Халықаралық алаңдағы онжылдық жеңістер

Бұхара тумасы 42 жастағы тәжірибелі төреші АФК-ның ең сенімді төрешілер тізімінен берік орын алды. АФК ұсынған деректерге сәйкес, оның құрлық деңгейіндегі көрсеткіштері таңғажайып:

  • ФИФА мәртебесі: Отандасымыз 2013 жылы осы жоғары атаққа ие болды және содан бері халықаралық мәртебені лайықты қорғап келеді.

  • АФК Чемпиондар лигасы: 2015 жылдан бастап құрлықтағы ең беделді клубтық турнирдің барлық маусымдарында үздіксіз матчтарды басқарып келеді.

  • АФК Кубогы: Аталған жарыстың дәл 6 маусымында төрешілік етті.

  • Азия Кубогы: 2019 және 2023 жылдары өткен құрлықтың басты турнирінің финалдық кезеңі матчтарында, сондай-ақ үш U-23 Азия кубогында қызмет атқарды.

Олимпиададан Чемпиондар лигасының финалына дейінгі жол

Илгиз Тантешевтің соңғы жылдардағы өсу қарқыны мен оған деген халықаралық сенім деңгейі шынымен де кез келген футбол жанкүйерін мақтаныш сезіміне бөлейді. Қысқа уақыт ішінде ол әлемнің ең ірі спорт форумдарында бас төреші ретінде алаңға шықты. Отандасымыздың соңғы ірі турнирлердегі қатысу хронологиясы төмендегі кестеде көрсетілген:

Өткізілген жылы

Жарыс атауы мен мәртебесі

Басқарған матчтары

2024 жыл

Париж Жазғы Олимпиада ойындары

4 маңызды матчта бас төреші болды

2025 жыл

ФИФА Клубтар арасындағы Әлем чемпионаты

Әлем грандтары қатысқан матчтарда жұмыс істеді

2026 жыл (Сәуір)

УЕФА Чемпиондар лигасы

Финалдық матчты жоғары деңгейде басқарды

АФК өз материалында отандасымыздың осындай бай тәжірибесінің алдағы әлемдік додада ең қиын ойындарды сәтті басқаруына негіз болатынын ерекше атап өтті.

Еске сала кетейік, АҚШ, Канада және Мексика қабылдайтын ФИФА футболдан Әлем чемпионаты биыл 11 маусымда басталып, 19 шілдеге дейін жалғасады.

Zamin пікірі: Равшан Ирматов футбол әлемінде өзбек төрешілігінің атын қаншалықты биікке көтерсе, Илгиз Тантешев те бүгін осы дәстүрді лайықты жалғастыруда. Оның Париждегі Олимпиадада, Клубтар арасындағы ӘЧ-де және ең соңында Чемпиондар лигасының финалында көрсеткен шеберлігі текке емес. ФИФА оған бекер сенім артқан жоқ. Илгиз Тантешев пен оның серіктеріне алдағы Әлем чемпионатында күрделі матчтарды тамаша деңгейде басқарып, еліміздің даңқын одан әрі асқақтатуларында зор жеңістер тілейміз!

Әлем чемпионатының күнделігін, ұлттық құрамамыздың мұхит асып жасаған жорықтарын және өзбек төрешілерінің әлемдік додадағы қызметіне қатысты ең эксклюзивті талдауларды әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!

Илгиз ТантешевАФКБұхараФИФААФК Чемпиондар Лигасы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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