Роналдудың анасы ұлының ұлттық құрамадан кетуіне алғаш рет пікір білдірді

·21.1K·Спорт
Роналдудың анасы ұлының ұлттық құрамадан кетуіне алғаш рет пікір білдірді

Португалия ұлттық құрамасының капитаны Криштиану Роналду мен бас бапкер Жорже Жезуш арасындағы шиеленістен кейін футболшының отбасы мүшелері де бұл ауыр тақырыпқа қатысты өз ойларын айта бастады. 41 жастағы аңыз ойыншының анасы Долореш Авейру Португалияның беделді A Bola басылымына берген сұхбатында ұлының құрама лагерінен кетуі отбасы үшін қаншалықты ауыр соққы болғанын жасырмады.

Ана ретіндегі сезімдерімен бөліскен Авейру бұл сынақтың артта қалатынына және әділдіктің орнайтынына сенім білдірді.

«Мен сәл жылап алдым»: Аналық махаббат пен көз жас

Долореш Авейру баспасөзге берген мәлімдемесінде болған жағдайдың оны қатты қайғыртқанын атап өтті:

  • Ішкі сезімдер: «Бұл жағдай маған өте қатты әсер етті, ұлымның халін көріп шын жүректен қынжылдым», — дейді футболшының анасы;

  • Көз жаспен жеңілдеу: «Шынымды айтсам, сәл жылап алдым. Бұл да пайдалы — адам ішіндегі сезімдерін сыртқа шығаруы керек. Біз мұның бәрін жеңіп өтуіміз шарт»;

  • Жаратушыға сенім: Авейру ешқандай жаман оқиға болмайтынын, Жаратушының Криштиануды әрқашан өз қамқорлығында сақтайтынына кәміл сенетінін білдірді.

«Негізгі есіктен басын тік ұстап кете алар еді»

Роналдудың құрама лагерімен қоштасуы тек спорттық емес, психологиялық тұрғыдан да ауыр болғаны айтылды:

  • Артқы есік: Авейрудың айтуынша, Криштиану ұлттық құрамаға сіңірген зор еңбегі үшін лагерьден негізгі есік арқылы, үлкен құрметпен шығып кетуге толық хақылы еді;

  • Шудан қашу: Алайда жұлдызды шабуылшы артық шу мен камералар объективінен аулақ болу үшін базадан артқы есік арқылы кетуді жөн көрген;

  • Бағаланбаған адалдық: Анасының бұл сөздері құрама басшылығы мен бапкерлер штабының өз капитанына деген көзқарасы отбасы мүшелеріне де ауыр әсер қалдырғанын көрсетті.

Жанжалдың түп-төркіні: 27 қыркүйектегі дау және қосалқы құрам

Криштиану Роналдудың ұлттық құрамадан кетуіне Ұлттар лигасы аясында Норвегияға қарсы өткен драмалық кездесу себеп болған еді:

  • Қосалқы құрамда қалу: Бас бапкер Жорже Жезуш 2:1 есебімен жеңіске жеткен бұл ойында 41 жастағы шабуылшыны алаңға шығармау туралы шешім қабылдаған;

  • Уағдаластықтың бұзылуы: Роналду бұл шешімді қабылдай алмай, базадан кетіп қалды және бапкерді баспасөз мәслихатында бетпе-бет келісілген сөздерден бас тартты деп айыптады;

  • Командаластардың үнсіздігі: Бұған дейін құраманың бірде-бір футболшысы Роналдудың шулы жазбасына пікір білдірмей, бейтарап қалуды таңдағаны хабарланған болатын.

Долореш Авейрудың шынайы және жанашыр мәлімдемесі заманауи футболдың тірі аңызының мансабының соңында қандай рухани қысым мен сезімдер құрсауында қалғанын тағы бір мәрте көрсетті.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушДолореш АвейруПортугалия ұлттық құрамасыҰлттар лигасы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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