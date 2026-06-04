Болашақ ғарыш айлағы: SpaceX компаниясының Starbase кешені жаңа суреттерде

·34·Технология
Болашақ ғарыш айлағы: SpaceX компаниясының Starbase кешені жаңа суреттерде

RGV Aerial Photography арнасының фотографы SpaceX компаниясына тиесілі Starbase ұшыру алаңының жоғары ажыратымдылықтағы аэрофотосуретін жариялады. Жер бетінен шамамен 1844 метр биіктіктен түсірілген бұл сурет ғарыш айлағының таңғажайып ауқымын толық көрсетеді. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Кескінде екі орбиталық ұшыру мұнарасы (Orbital Launch Mounts), ауқымды инфрақұрылым нысандары, жолдар, қоймалар, көлік құралдары және жағалау аймағы анық көрінеді. SpaceX қазіргі уақытта Starship кемесінің ұшу қарқынын арттыру үшін алаңды белсенді түрде дайындауда, бұл болашақта Ай мен Марсқа миссияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Жариялымға YouTube платформасындағы үш сағаттық "Starbase Xpanded Episode 23" бейнесі де қосылған. Онда RGV Aerial Photography мамандары жаңа суреттерді, нысандағы өзгерістерді және зымыран жасау саласындағы соңғы жаңалықтарды егжей-тегжейлі талқылады.

2002 жылы Илон Маск негізін қалаған SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) жеке аэроғарыштық компаниясы коммерциялық ғарышкерліктің ізашары болып табылады. Компания әлемде бірінші болып көп рет қолданылатын сатылы Falcon 9 орбиталық зымыран тасығыштарын жасап шығарды.

Еске сала кетейік, бұрын SpaceX өз акцияларын алғашқы орналастыру (IPO) параметрлерін ресми түрде жариялаған болатын. Бұл процесс әлем тарихындағы ең ірі IPO болуы күтілуде.

SpaceXStarbaseStarshipИлон МаскҒарыш
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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