Ташкент пен Ереван арасында тікелей әуе рейстері іске қосылды
Өзбекстан мен Армения халықтары арасындағы мәдени, экономикалық және туристік байланыстарды жаңа деңгейге көтеретін тарихи оқиға орын алды. Соңғы бірнеше онжылдықта алғаш рет екі елдің астаналарын тікелей байланыстыратын тұрақты әуе қатынасы ресми түрде қайта жанданды. Бұл көп жылдар бойы транзиттік бағыттардан жалыққан жолаушылар мен саяхат сүйер қауым үшін нағыз қуанышты сыйлық болды.
Тарихи алғашқы рейс және жолаушылар ағыны
Ағымдағы жылдың 2 маусымында Арменияның танымал «Shirak Avia» әуе компаниясы Ереван – Ташкент – Ереван бағыты бойынша өзінің алғашқы тұрақты рейсін сәтті аяқтады. Алғашқы ұшу бұл бағытқа деген сұраныстың қаншалықты жоғары екенін айқын дәлелдеді:
Ташкентке келгендер: Ақ көгершіндей қалықтаған алғашқы әуе кемесі арқылы Өзбекстан жеріне 127 жолаушы келді.
Ереванға ұшып кеткендер: Кең пейілді Ташкент халықаралық әуежайынан Армения астанасына қарай дәл 177 отандасымыз бен шетелдік қонақ жолға шықты.
Бұл тарихи рейстер заман талаптарына толық жауап беретін, жайлы және қауіпсіз Boeing 737 әуе кемелерінде аптаның белгіленген күндерінде тұрақты түрде орындалады.
Үшінші елдерсіз ыңғайлы әрі жылдам саяхат
Бұрын екі ел өкілдері немесе саяхатшылар үшін бұл бағытта жүру көптеген қолайсыздықтар тудыратын. Жолаушылар межелі жерге жету үшін басқа шетелдер арқылы транзитпен ұшып, ұзақ сағаттар бойы күтуге мәжбүр болатын. Революциялық сипатта ашылған бұл тікелей әуе рейсі уақытты да, қаражатты да үнемдеуге мүмкіндік береді.
Болашағы зор қадам: Жаңа әуе көпірінің салынуы қарапайым азаматтардың туыстық байланыстарын жеңілдетіп қана қоймай, екіжақты іскерлік байланыстарды нығайтуға және Өзбекстан мен Арменияның бірегей туристік әлеуетін жаңа шыңдарға шығаруға қызмет етеді.
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