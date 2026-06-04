1 миллиард 674 миллион сомдық дәрі-дәрмек отқа жағылды

·53·Қоғам
1 миллиард 674 миллион сомдық дәрі-дәрмек отқа жағылды

Ферғана ауданында Мәжбүрлі орындау бюросы халық денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін ірі көлемдегі дәрі-дәрмекті жойды.

Ферғана аудандық сотының қылмыстық істер бойынша атқару құжаттары негізінде МӨБ Ферғана аудандық бөлімінің мемлекеттік орындаушылары тексеруден қалған және айналымға шығаруға болмайтын дәрі-дәрмекті жою бойынша атқару іс-шараларын жүзеге асырды.

Атап айтқанда:

🔹 Заттай айғақ ретінде алынған 990 дана «Тропикамид 10 мл» дәрісі;

🔹 Жалпы құны 1 миллиард 674 миллион 448 мың сом болатын 29 мың 251 дана мерзімі өткен түрлі медициналық дәрі-дәрмек.

Заң талаптарына сәйкес, аталған дәрі-дәрмек тиісті ұйымдар мен жауапты тұлғалардың қатысуымен Ферғана ауданындағы арнайы кәдеге жарату алаңында өртеу әдісімен жойылды.

Кейбіреулер үшін қарапайым қорап, ампула немесе дәрі болып көрінетін бұл құралдардың заңсыз айналымға қайта түсуі адам денсаулығына елеулі қауіп төндіруі мүмкін еді. Сондықтан сот актілерінің орындалуын қамтамасыз етумен қатар, халық қауіпсіздігін қорғау да мемлекеттік орындаушылардың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.

Нәтижесінде атқару құжаттары толығымен орындалып, 1 миллиард 700 миллион сомға жуық дәрі-дәрмек заң шеңберінде айналымнан шығарылды.

Заңның орындалуы қамтамасыз етілді. Денсаулыққа қауіп төндіретін құралдар отта күлге айналды.

ФерғанаМәжбүрлі орындау бюросыТропикамид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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