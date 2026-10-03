Malika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағалары
3 қазан жағдайы бойынша, Ташкенттегі Malika базарында iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарының бағасы белгілі болды. Құрылғылар eSIM+eSIM және SIM+eSIM нұсқаларында, жады көлемі мен түстеріне қарай әртүрлі бағада сатылуда.
eSIM+eSIM нұсқалары:
iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 доллар
• Glacier — 1 599 доллар
• Black — 1 629 доллар
• Burgundy — 1 649 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 819 доллар
• Silver — 1 799 доллар
• Glacier — 1 819 доллар
• Burgundy — 1 899 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 099 доллар
• Silver — 2 179 доллар
• Glacier — 2 099 доллар
• Burgundy — 2 179 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 доллар
SIM+eSIM нұсқалары:
iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 доллар
• Glacier — 1 619 доллар
• Black — 1 699 доллар
• Burgundy — 1 699 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1 929 доллар
• Black — 1 929 доллар
• Silver — 1 899 доллар
• Burgundy — 2 069 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 179 доллар
• Silver — 2 149 доллар
• Burgundy — 2 249 доллар
• Glacier — 2 199 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 доллар
Айта кетейік, смартфондардың бағасы күн сайын өзгеруі мүмкін.
Пікірлер 0
…