Malika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағалары

·17.7K·Технология
Malika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағалары

3 қазан жағдайы бойынша, Ташкенттегі Malika базарында iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарының бағасы белгілі болды. Құрылғылар eSIM+eSIM және SIM+eSIM нұсқаларында, жады көлемі мен түстеріне қарай әртүрлі бағада сатылуда.

eSIM+eSIM нұсқалары:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 доллар
• Glacier — 1 599 доллар
• Black — 1 629 доллар
• Burgundy — 1 649 доллар

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 819 доллар
• Silver — 1 799 доллар
• Glacier — 1 819 доллар
• Burgundy — 1 899 доллар

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 099 доллар
• Silver — 2 179 доллар
• Glacier — 2 099 доллар
• Burgundy — 2 179 доллар

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 доллар

SIM+eSIM нұсқалары:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 доллар
• Glacier — 1 619 доллар
• Black — 1 699 доллар
• Burgundy — 1 699 доллар

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1 929 доллар
• Black — 1 929 доллар
• Silver — 1 899 доллар
• Burgundy — 2 069 доллар

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 179 доллар
• Silver — 2 149 доллар
• Burgundy — 2 249 доллар
• Glacier — 2 199 доллар

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 доллар

Айта кетейік, смартфондардың бағасы күн сайын өзгеруі мүмкін.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxMalika БазарыСмартфондар
Бөлісу:
Telegram арнасыGoogle-да бақылау
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Өзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгердіӨзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгерді28 қыркүйек 13:53Жасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын аштыЖасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын ашты2 қазан 01:50Жер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелдіЖер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелді20 қыркүйек 15:26iPhone 18 Pro және Pro Max бағалары белгілі болдыiPhone 18 Pro және Pro Max бағалары белгілі болды19 қыркүйек 17:11Bir ay boyy juyudı qajet etpeytin futbolka: Quramında altın bar (video)Bir ay boyy juyudı qajet etpeytin futbolka: Quramında altın bar (video)29 тамыз 14:34Бейжіңде жасанды терісі бар жаңа бионикалық робот таныстырылдыБейжіңде жасанды терісі бар жаңа бионикалық робот таныстырылды20 тамыз 14:54
ХабарландыруларСеріктестік
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Жер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелді
Жер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелді
iPhone 18 Pro және Pro Max бағалары белгілі болды
iPhone 18 Pro және Pro Max бағалары белгілі болды
Өзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгерді
Өзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгерді
Жасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын ашты
Жасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын ашты