iPhone 18 Pro Max жаңа бағалары белгілі болды

·11.7K·Технология
iPhone 18 Pro Max жаңа бағалары белгілі болды

2026 жылғы 8 қазандағы жағдай бойынша Ташкенттегі Malika базарында iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарының бағасы жаңартылды. Құрылғылар eSIM+eSIM, сондай-ақ SIM+eSIM нұсқаларында, әртүрлі жад көлемі мен түстерде ұсынылуда.

eSIM+eSIM нұсқасындағы 256 GB жады бар iPhone 18 Pro Silver моделі 1589 доллар, Glacier 1579 доллар, Black 1619 доллар және Burgundy 1639 доллардан сатылуда.

512 GB жады бар iPhone 18 Pro бағасы 1899 доллар, ал 1 TB нұсқасы 2899 доллар деп көрсетілген.

iPhone 18 Pro Max-тың 256 GB Black моделі 1699 долларлық акциялық бағамен ұсынылуда. Silver нұсқасы 1749 доллар, Glacier 1739 доллар және Burgundy 1789 доллар тұрады.

512 GB жады бар iPhone 18 Pro Max-тың Black нұсқасы 1999 доллар, Silver 2099 доллар, Glacier 2049 доллар және Burgundy 2149 доллардан сатылуда. 1 TB жады бар моделі 2699 доллар.

SIM+eSIM нұсқасындағы iPhone 18 Pro 256 GB Silver түсінде 1579 доллар, Glacier 1619 доллар, Black және Burgundy түстерінде 1699 доллардан ұсынылған. 512 GB нұсқасы 1999 доллар, ал 1 TB моделі 2999 доллар тұрады.

iPhone 18 Pro Max-тың 256 GB Glacier моделі 1829 доллар, Black нұсқасы 1819 долларлық акциялық бағада, Silver 1829 доллар және Burgundy 1879 доллардан сатылуда.

512 GB жады бар Pro Max-тың Black нұсқасы 2179 доллар, Silver 2199 доллар, Burgundy 2229 доллар және Glacier 2249 доллардан ұсынылған. 1 TB жады бар нұсқаның бағасы 2699 доллар.

Бағалар күн сайын өзгеруі мүмкін. Келтірілген деректер 2026 жылғы 8 қазандағы Malika базарының бағалары болып табылады.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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