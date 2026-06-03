4 маусымда Ташкентте жаңбыр күтіледі
4 маусымда Өзбекстанның бірқатар аймақтарында ауа райы құбылмалы болады. Синоптиктер кейбір облыстарда қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін екенін ескертеді.
«Өзгидромет» мәліметтеріне сәйкес, Ташкент қаласында күннің екінші жартысында қысқа мерзімді жауын-шашын болуы ықтимал. Сондай-ақ, кейбір аумақтарда найзағай болуы мүмкін. Ауа температурасы түнде 19-21 градус, күндіз 31-33 градус шамасында болады.
Ташкент облысының кейбір аудандарында да жаңбыр жауып, найзағай жарқырауы мүмкін. Сырдария, Жиззақ және Самарқанд облыстарында негізінен құрғақ ауа райы сақталады.
Ферғана аңғары облыстарында кешкі сағаттарда кей жерлерде қысқа мерзімді жауын-шашын мен найзағай күтіледі. Күндізгі температура 28-33 градусқа дейін жетеді.
Қашқадария және Сұрхандария облыстарында ауа құрғақ болып, күндізгі температура 38 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Бұхара, Науаи, Қарақалпақстан Республикасы және Хорезм облысында да жауын-шашын күтілмейді.
Жел негізінен шығыс бағыттан соғады. Кейбір аймақтарда оның жылдамдығы секундына 13-18 метрге дейін күшейіп, шаңды дауылдар туындауы мүмкін.
Республиканың тау бөктері мен таулы аймақтарында жағдай күрделірек болуы мүмкін. Кей жерлерде жаңбыр жауып, найзағай болуы және сел қаупі туындауы ықтимал.
Мамандар 2-5 маусым күндері республика бойынша ауа температурасының сәл төмендейтінін болжауда. Сонымен қатар, жауын-шашын салдарынан таулы және тау бөктері аймақтарда сел қаупі сақталатыны айтылуда.
Азаматтарға ауа райындағы өзгерістерді ескере отырып, сақ болуға кеңес беріледі.
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