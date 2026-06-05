Демалыс күндері ыстық күшейеді
Өзбекстанда апта соңына қарай ауа райы қайтадан жыли бастайды. Синоптиктердің мәліметінше, демалыс күндері республика аумағының басым бөлігінде құрғақ әрі салыстырмалы түрде ыстық ауа райы үстемдік етеді.
«Өзгидромет» болжамдарына сәйкес, 5 маусымда кейбір аумақтарда қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін. Әсіресе, Ташкент, Самарқанд, Қашқадария, Сурхандария облыстарында және Ферғана аңғарының кейбір аудандарында жауын-шашын ықтималдығы сақталады.
Республиканың қалған аумақтарында негізінен құрғақ ауа райы байқалып, күндізгі температура 28-33 градус шамасында болады. Оңтүстік облыстарда ауа 36 градусқа дейін жылуы мүмкін.
6 және 7 маусымда елдің басым бөлігінде жауын-шашын күтілмейді. Тек Ферғана аңғары мен Қарақалпақстанның кейбір аумақтарында қысқа мерзімді жаңбыр жаууы мүмкін.
Мамандардың айтуынша, демалыс күндері температура біртіндеп көтеріліп, жексенбіде кейбір жерлерде 34-37 градусқа дейін жетеді.
Желдің жылдамдығы секундына 7-12 метрді құрайды. Кейбір аумақтарда жел күшейіп, шаңды дауылдар байқалуы мүмкін. Республиканың солтүстігінде жел жылдамдығы 20-22 метр/секундқа дейін жетуі ықтимал.
Таулы және тау бөктеріндегі аумақтарда жаңбыр мен найзағай сақталады. Кейбір жерлерде сел мен су тасқыны қаупі де бар.
Ташкент қаласында бүгін күннің екінші жартысында қысқа мерзімді жаңбыр жаууы мүмкін. Алайда сенбі және жексенбі күндері елордада құрғақ ауа райы байқалып, температураның 36 градусқа дейін көтерілуі күтілуде.
Синоптиктердің мәліметінше, биылғы жаз маусымында кейбір күндері ауа температурасы экстремалды көрсеткіштерге жақындауы мүмкін. Жаздың ең ыстық кезеңдерінде кейбір аумақтарда температура 44 градусқа, шөлді және оңтүстік аймақтарда 47 градусқа дейін көтерілуі ықтимал.
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