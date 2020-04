«Озодадан арабча рақс». Карантинда санъаткорлар нима билан банд? (видео)

View this post on Instagram

Keling kayfiyatni ozgina kotaramiz. Nulufar @nilufarhon_nursaidova zerikib ketibdi juda, belly dance o’rgating deb quymadi😊 Uyda o’tirishi uchun majbur buldim o’rgatishga😂😂bu hammasi kayfiyatni ko’tarish uchun albatta😇. Uyda qoling va tushkunlikka tushmang ☝️☝️☝️ #vahimasizkarantin #uydaqoling #birgamiz