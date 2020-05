Машҳурлар карантинда (фото, видео)

View this post on Instagram

Это видео посвещается всем моим хейтерам!!! Последний раз предупреждаю!!! Кто будет мне писать негативные комментарии ,умничать, учить меня жизни , сразу пойдут в блок! Ushbu video hamma dushmanlarimga atalgan !!! 😂😂😂😂😂 Shu bir , ikkitasini lekigin yomoooon urushib berardim!!! Yana bir bor aytaman yomon izoh yozsangiz, aqililik qilsangiz togri blockga tushasizlar !!! Man ozim yahshi bilaman qanaqa yashashni ! Ahir bu mening hayotim , sizniki emas ! Rahmat etibor uchun ! Barcha muhlislarimga A’lo kayfiyat tillab qolaman 😘❤️😉😉😉😂😂😂😂🤪🤪 #tiktok #tiktokfunny #munisarizaeva #singer #actress #funny #video #onelove #peace