Можно быть счастливым и после 80 лет: 44 правила японского врача

·4·Для жизни
Можно быть счастливым и после 80 лет: 44 правила японского врача

В Японии большой интерес вызвала книга психолога и специалиста по здоровью пожилых людей Хидеки Вады под названием «Преодолеть барьер в 80 лет». Сразу после выхода в продажу было продано более 500 тысяч экземпляров. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время тираж достигнет миллиона.

61-летний доктор Вада объединил свой многолетний опыт в 44 простых правила, подчеркивая, что даже после 60 лет можно вести спокойную, активную и содержательную жизнь.

Его основные советы очень просты: ежедневно гулять, не прекращать двигаться, не забывать пить воду, тщательно пережевывать пищу, продолжать читать и учиться, не замыкаться в четырех стенах и больше смеяться.

По мнению автора, память ухудшается не только из-за возраста, но и в результате бездействия. Поэтому человеку в любом возрасте необходимо держать мозг и тело в тонусе.

Доктор Вада не считает одиночество всегда негативным состоянием. Иногда оно дает человеку возможность обрести спокойствие, прислушаться к себе и избавиться от лишних тревог.

Он отмечает, что в старости человек не должен жить через силу: можно заниматься любимым делом, в меру употреблять блюда, которые приносят радость, и сократить общение с неприятными людьми.

В книге оптимизм описывается как лучшее «лекарство». Сказано, что фрукты, свежий воздух, солнечный свет, благодарность и улыбка улучшают настроение и качество жизни человека.

Главная идея автора заключается в том, что период после 60 лет — это не конец жизни. Напротив, это новый этап, когда человек отказывается от лишних забот и начинает жить для себя.

Старость следует воспринимать не как бремя, а как дар жизни. Ведь быть молодым легко, но уметь находить радость в жизни, пройдя через многое — это истинное мастерство.

Заслуживают уважения пожилые люди, которые до сих пор путешествуют, рыбачат, следят за собой, опрятно одеваются и не перестают мечтать о будущем. Они демонстрируют не возраст, а силу своего сердца.

Короче говоря: живите просто, двигайтесь каждый день, больше смейтесь и с любовью принимайте свой возраст. Тогда вы поймете, что счастье гораздо ближе, чем вы думали.

Примечание: любые решения по приему лекарств, контролю артериального давления или уровня сахара должны приниматься только на основании рекомендаций врача.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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