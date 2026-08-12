Жозе Моуринью раскрыл подробности конфликтов в «Реал Мадрид» и тайны раздевалки

Известный португальский тренер Жозе Моуринью вновь вспомнил о работе в «Реал Мадрид» — одном из самых скандальных периодов его карьеры. В новом документальном фильме, который начал транслироваться на платформе Netflix, специалист рассказал о первых месяцах в королевском клубе, в частности об отношениях с тогдашним капитаном команды Икером Касильясом и внутренней атмосфере в раздевалке. Этот период отличался острыми противостояниями, привлекавшими внимание не только испанского футбола, но и всей европейской спортивной общественности. Об этом Goal.com сообщает .

Первые столкновения на почве дисциплины

Как говорится в документальном фильме, уже на первых встречах в мадридском клубе Моуринью понял, что в команде существуют привычки, к которым он не привык и которые категорически не мог принять. Он отметил, что первые три разговора с Икером Касильясом оказали большое влияние на его мировоззрение. На первой встрече капитан попросил предоставить футболистам сборной Испании больше выходных. Во время второго разговора он сослался на пробки в Мадриде и попросил перенести начало тренировок на час позже. В третьем обращении речь шла о том, чтобы команда перед матчами не собиралась в отеле, а встречалась непосредственно на стадионе.

По мнению Моуринью, именно эти требования сформировали его первое впечатление о футболистах команды. После тех разговоров португальский специалист сделал вывод: «Я быстро понял, что они избалованные». Опытный тренер, возглавивший «Реал Мадрид» в 2010 году, принял команду, полную звезд. Он считал, что его задача заключалась не в том, чтобы учить футболистов играть в футбол, а в том, чтобы привить им строгую дисциплину и единую методологию.

Война с «Барселоной» и напряженность в сборной

Документальный фильм также затрагивает истоки знаменитого конфликта между Моуринью и Касильясом. Разногласия обострились в тот момент, когда напряженность в матчах «Эль-Класико» начала негативно влиять и на атмосферу в лагере сборной Испании. В тот период стало известно, что голкипер Икер Касильяс позвонил капитану «Барселоны» Хави Эрнандесу, чтобы попытаться смягчить отношения между двумя лагерями. Этот эпизод нанес ущерб отношениям между тренером и капитаном.

Этот документальный фильм позволяет футбольным болельщикам лучше понять закулисные события того времени, напряженную атмосферу внутри клуба и своеобразную управленческую философию тренера. Признания Моуринью спустя годы вновь показывают, насколько сложным и непримиримым было противостояние «Реал Мадрид» и «Барселоны».