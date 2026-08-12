Google Pixel 11 Pro КсЛ протестировали на производительность

·106·Технологии
Google Pixel 11 Pro КсЛ протестировали на производительность

Будущие флагманские смартфоны Google могут вновь не порадовать пользователей высокой производительностью. Как сообщает издание иксбт.ком, модель Google Pixel 11 Pro КсЛ впервые появилась в базе тестов Geekbench и показала весьма низкие результаты для современного флагмана. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным, новое устройство набрало 2112 баллов в одноядерном режиме, а в многоядерном тесте ограничилось результатом в 5196 баллов. Эти показатели закономерно вызывают вопросы у энтузиастов технологий и специалистов, поскольку в условиях конкуренции на рынке такие результаты оцениваются как более низкие, чем ожидается от флагмана.

Разрыв в производительности и сравнения

В настоящее время актуальные флагманы на базе процессоров Snapdragon и MediaTek показывают в многоядерном режиме примерно вдвое более высокие результаты. При этом к концу года ожидается выпуск ещё более продвинутых новых чипов.

Примечательно, что представитель предыдущего поколения — Pixel 10 Pro КсЛ — также показал примерно на 10 процентов более высокий результат в многоядерном режиме по сравнению с новым устройством. Это свидетельствует о снижении производительности смартфона следующего поколения.

Ожидаемая презентация и надежды на будущее

По мнению специалистов, пока не стоит спешить с выводами. Зафиксированные низкие результаты могут объясняться тем, что устройство не является серийным образцом, а программное обеспечение ещё не достигло финальной стадии.

Тем не менее с учётом общего подхода Google к производительности процессоров Тенсор нельзя исключать, что эти показатели отражают реальное положение дел. Чтобы сохранить свои позиции на рынке смартфонов, компании в дальнейшем потребуется уделить серьёзное внимание вопросам оптимизации.

Напомним, новая линейка устройств Google будет официально представлена завтра на специальном мероприятии. После этого появится более точная информация о возможностях и технических характеристиках новых гаджетов.

GooglePixel 11 Pro XLGeekbenchTensorСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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