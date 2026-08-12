Руководство стартапа Фиа оказалось втянуто в скандал с партнёрским маркетингом

·32·Технологии
Руководство стартапа Фиа оказалось втянуто в скандал с партнёрским маркетингом

Основанный Фиби Гейтс и Софией Кианни стартап в сфере покупок Фиа вновь оказался в центре серьёзного скандала. По данным Bloomberg, руководители компании знали о практике «кукие стуффинг», благодаря которой получали комиссионные даже за покупки, совершённые без участия клиентов, однако несколько месяцев не раскрывали эту информацию общественности. Об этом сообщает TechCrunch.ком.

Практика «кукие стуффинг» считается крайне спорным и резко осуждаемым методом интернет-маркетинга. Обычно такие платформы при выходе на рынок подписывают специальные соглашения об отказе от его использования, поскольку это означает незаконное присвоение доходов других партнёров. Как пишет Bloomberg, первоначально представители Фиа утверждали, что узнали о проблеме только после того, как журналисты начали расследование.

Разоблачённая переписка и финансовые последствия

Однако, согласно новым данным Bloomberg, основанным на полученных утёкших сообщениях в Slack и информации источников, знакомых с ситуацией, Фиби Гейтс и София Кианни знали о том, что их стартап использует этот метод, ещё в декабре прошлого года. В обнародованной переписке чётко видно, что основательницы обсуждали ситуацию вместе с руководством и инженерами компании.

Согласно результатам расследования, практика «кукие стуффинг» составляла значительную долю общих продаж Фиа. После того как компания прекратила эту незаконную практику, её ежедневная выручка резко упала. Также выяснилось, что от этой ситуации пострадали крупные бренды, включая Нике и Нордстром.

Не техническая ошибка, а специальная функция

Ранее представители Фиа пытались назвать произошедшее обычной «программной ошибкой». Однако отчёт Bloomberg раскрыл, что эта возможность была специально создана как функция, которую можно было включать и отключать. После новых обвинений представители стартапа отвергли некоторые утверждения, но заявили, что извлекут уроки из ситуации. На запросы TechCrunch о комментарии пока не ответили.

Напомним, Фиа начала работу в апреле прошлого года как удобная платформа наподобие Google Флигхтс, помогающая покупателям находить лучшие цены в различных розничных сетях. Однако после расследований, опубликованных летом, выяснилось, что с начала года компания потеряла почти половину сотрудников, а многие бренды даже не знали о своём присутствии в приложении. Кроме того, стартап ранее сталкивался с другими скандалами, связанными с несанкционированным сбором и отслеживанием персональных данных пользователей.

PhiaФиби ГейтсСофия КианниСтартапТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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