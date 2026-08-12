Ливерпулю следует включиться в борьбу за Майлза Льюиса-Скелли

·29·Спорт
Ливерпулю следует включиться в борьбу за Майлза Льюиса-Скелли

Ведущие клубы английской Премьер-лиги продолжают проявлять активность на трансферном рынке. По информации ТалкСПОРТ, лондонский «Арсенал» предложил своего перспективного полузащитника Майлза Льюиса-Скелли соперникам по чемпионату — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Будущее 19-летнего футболиста пока остаётся неопределённым, и эта ситуация привлекает внимание других грандов. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Руководство клуба пошло на этот шаг, чтобы восстановить финансовый баланс, нарушенный после приобретения Бруну Гимарайнса у «Ньюкасла Юнайтед» за 75 миллионов фунтов стерлингов. В настоящее время из-за наличия в средней линии таких лидеров, как Деклан Райс, Мартин Субименди и Микель Мерино, шансы молодого таланта на место в основном составе сокращаются. Для футболиста, который в прошлом сезоне провёл всего пять матчей, эта ситуация может привести к серьёзным переменам.

Совет владельца «Питерборо Юнайтед»

Владелец «Питерборо Юнайтед» Дарра Макэнти настоятельно рекомендовал «Ливерпулю» включиться в эту трансферную гонку. По его мнению, справедливой оценкой английского футболиста была бы сумма от 40 до 60 миллионов фунтов стерлингов. Макэнти отметил, что «Ливерпулю» необходим такой универсальный игрок, как Майлз, чтобы создать достойную конкуренцию Милошу Керкезу на позиции левого защитника.

Макэнти сказал в интервью: «Я очень его люблю, это великолепный молодой футболист. Почему его не предложили «Ливерпулю»? Для английского игрока его возраста это приемлемая цена». Он также отметил, что, несмотря на уважение к усилиям Костаса Цимикаса, серьёзная конкуренция за место в составе пойдёт команде только на пользу.

Возможности Майлза Льюиса-Скелли

По мнению специалистов, сильнейшей стороной Льюиса-Скелли является игра в центре поля, однако он также успешно может действовать на левом фланге обороны. Отмечается, что «Ливерпулю» нужен такой многофункциональный футболист, чтобы усилить защитную линию и обеспечить глубину состава. Техническое мастерство и оборонительные навыки игрока делают его важной фигурой для любой тренерской схемы.

При этом обсуждается, как эта ситуация может повлиять на эмоциональное состояние воспитанника. Для молодого игрока, вышедшего из академии «Арсенала» и завоевавшего любовь болельщиков, естественно испытывать разочарование из-за того, что собственный клуб предлагает его другим командам. По мнению экспертов, жестокие законы современного футбола часто не оставляют места таким эмоциям.

До закрытия трансферного окна «Манчестер Юнайтед» и «Челси» должны официально оформить свой интерес. Борьба за футболиста, чья ориентировочная стоимость оценивается примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов, вступила в решающую стадию. Если руководство «Ливерпуля» прислушается к советам специалистов и подключится к переговорам, на трансферном рынке ожидается серьёзная конкуренция.

Майлз Льюис-СкеллиЛиверпульМанчестер ЮнайтедЧелсиТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Тьяго Альмада перешёл в Ривер ПлейтТьяго Альмада перешёл в Ривер ПлейтСегодня, 03:11Жозе Моуринью раскрыл подробности конфликтов в «Реал Мадрид» и тайны раздевалкиЖозе Моуринью раскрыл подробности конфликтов в «Реал Мадрид» и тайны раздевалкиСегодня, 02:56Жозе Моуринью раскрыл подробности периода в «Реал Мадрид» и конфликта с КасильясомЖозе Моуринью раскрыл подробности периода в «Реал Мадрид» и конфликта с КасильясомСегодня, 02:30Ламин Ямаль, отпраздновав 19-летие, возвращается к тренировкамЛамин Ямаль, отпраздновав 19-летие, возвращается к тренировкамСегодня, 01:12Будущее Рафаэла Леау и трансферная ситуация вокруг «Милана»Будущее Рафаэла Леау и трансферная ситуация вокруг «Милана»Сегодня, 00:51Тоттенхэм начал переговоры о трансфере Фоларина БалогунаТоттенхэм начал переговоры о трансфере Фоларина БалогунаСегодня, 00:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля