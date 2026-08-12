Ливерпулю следует включиться в борьбу за Майлза Льюиса-Скелли

Ведущие клубы английской Премьер-лиги продолжают проявлять активность на трансферном рынке. По информации ТалкСПОРТ, лондонский «Арсенал» предложил своего перспективного полузащитника Майлза Льюиса-Скелли соперникам по чемпионату — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Будущее 19-летнего футболиста пока остаётся неопределённым, и эта ситуация привлекает внимание других грандов. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Руководство клуба пошло на этот шаг, чтобы восстановить финансовый баланс, нарушенный после приобретения Бруну Гимарайнса у «Ньюкасла Юнайтед» за 75 миллионов фунтов стерлингов. В настоящее время из-за наличия в средней линии таких лидеров, как Деклан Райс, Мартин Субименди и Микель Мерино, шансы молодого таланта на место в основном составе сокращаются. Для футболиста, который в прошлом сезоне провёл всего пять матчей, эта ситуация может привести к серьёзным переменам.

Совет владельца «Питерборо Юнайтед»

Владелец «Питерборо Юнайтед» Дарра Макэнти настоятельно рекомендовал «Ливерпулю» включиться в эту трансферную гонку. По его мнению, справедливой оценкой английского футболиста была бы сумма от 40 до 60 миллионов фунтов стерлингов. Макэнти отметил, что «Ливерпулю» необходим такой универсальный игрок, как Майлз, чтобы создать достойную конкуренцию Милошу Керкезу на позиции левого защитника.

Макэнти сказал в интервью: «Я очень его люблю, это великолепный молодой футболист. Почему его не предложили «Ливерпулю»? Для английского игрока его возраста это приемлемая цена». Он также отметил, что, несмотря на уважение к усилиям Костаса Цимикаса, серьёзная конкуренция за место в составе пойдёт команде только на пользу.

Возможности Майлза Льюиса-Скелли

По мнению специалистов, сильнейшей стороной Льюиса-Скелли является игра в центре поля, однако он также успешно может действовать на левом фланге обороны. Отмечается, что «Ливерпулю» нужен такой многофункциональный футболист, чтобы усилить защитную линию и обеспечить глубину состава. Техническое мастерство и оборонительные навыки игрока делают его важной фигурой для любой тренерской схемы.

При этом обсуждается, как эта ситуация может повлиять на эмоциональное состояние воспитанника. Для молодого игрока, вышедшего из академии «Арсенала» и завоевавшего любовь болельщиков, естественно испытывать разочарование из-за того, что собственный клуб предлагает его другим командам. По мнению экспертов, жестокие законы современного футбола часто не оставляют места таким эмоциям.

До закрытия трансферного окна «Манчестер Юнайтед» и «Челси» должны официально оформить свой интерес. Борьба за футболиста, чья ориентировочная стоимость оценивается примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов, вступила в решающую стадию. Если руководство «Ливерпуля» прислушается к советам специалистов и подключится к переговорам, на трансферном рынке ожидается серьёзная конкуренция.