Тьяго Альмада перешёл в Ривер Плейт

·40·Спорт
Тьяго Альмада перешёл в Ривер Плейт

Чемпион мира Тьяго Альмада продолжит карьеру в аргентинском футболе. Он за рекордные 20 миллионов евро в Ривер Плейт и присоединился к составу клуба. Этот трансфер оценивается как серьёзный шаг на рынке Южной Америки. Об этом Goal.com сообщает .

В интервью изданию Оле футболист отметил, что в принятии этого решения большую роль сыграли главный тренер Эдуардо Коудет и опытные партнёры по команде. Альмада отверг выгодные предложения от других континентальных грандов, включая бразильский Фламенго, и выбрал проект на стадионе «Мас Монументаль».

Личные факторы, стоявшие за трансфером

По словам полузащитника, во время отпуска он постоянно поддерживал связь с тренером, и этот процесс оказал решающее влияние на его выбор. «Коудет позвонил мне, и это было очень важно. Я постоянно поддерживал связь с ним, а также с Николасом Отаменди и Анхелем Ди Марией, которые присоединились к команде. Все они сыграли важную роль в этом трансфере», — сказал Альмада.

Он также добавил, что принял окончательное решение после консультаций с семьёй и близкими. Руководство Ривер Плейта выделило крупнейший в истории клуба финансовый пакет, чтобы получить полные права на игрока.

Предстоящие задачи и будущее

Хотя сейчас команда испытывает трудности со стабильной игрой на поле, Альмада уверен, что высокий потенциал и качество состава помогут исправить ситуацию. Он отметил, что прекрасно понимает: болельщики ждут только побед и высоких результатов.

Стоит отметить, что футболист продолжает выступать за сборную Аргентины. Он поделился впечатлениями от последнего чемпионата мира и вспомнил, насколько важными для него были моменты, проведённые с друзьями по национальной команде. Альмада с радостью сообщил, что подарит свою первую игровую футболку в новом клубе матери, которая болеет за Ривер Плейт.

Тьяго АльмадаРивер ПлейтАтлетико МадридАргентинский ФутболТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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