Что вас раздражает? 4 признака вашей «теневой стороны»

Почему некоторые люди злят нас сильнее обычного? Почему определённые ситуации снова и снова повторяются в нашей жизни, а некоторые чувства бывает трудно признать даже перед самими собой?

В психологии для объяснения подобных явлений иногда используют метафору «теневая сторона». Она означает не плохие качества человека, а чувства, желания и черты, которые ему трудно принять в себе и которые он привык скрывать или подавлять.

Важно, что это понятие не является строгим диагнозом. Однако оно может стать инструментом для наблюдения за собственными реакциями и постановки неудобных, но полезных вопросов о себе.

1. Почему некоторые люди так сильно вас раздражают?

Иногда чьё-то высокомерие, чрезмерная раскованность, эгоизм или, наоборот, беспомощность вызывают у человека острую реакцию.

В таком случае полезно спросить себя:

«Какая именно черта меня злит?»

Это вовсе не обязательно означает, что такое качество есть и у вас. У вас могут быть веские причины испытывать раздражение из-за чьего-то поведения.

Но в некоторых ситуациях черта другого человека может напоминать о той стороне, которую мы не разрешаем себе проявлять. Например, человек, вынужденный всегда быть «сильным», может воспринимать открытые просьбы других о помощи как слабость.

Таким образом, сильная реакция иногда может быть сигналом пересмотреть не только другого человека, но и собственные внутренние правила.

2. Категоричность в духе «Я никогда таким не бываю»

Человек привыкает видеть себя в определённом образе:

«Я не завидую».

«Я не злюсь».

«Мне ни от кого не нужна помощь».

«Я не эгоистичный человек».

Однако человеческие чувства не так просты.

Возникновение злости, зависти, страха или потребности во внимании не делает человека плохим. Иногда проблема заключается в отказе признавать наличие этого чувства.

Ведь отвергнутое чувство не исчезает. Оно может проявляться в другой форме — как острая реакция, обида или постоянное внутреннее напряжение.

3. Почему одни и те же сценарии постоянно повторяются?

Каждый раз выбирать похожих людей.

Сталкиваться с одной и той же проблемой в отношениях.

Снова и снова вступать в один и тот же конфликт на работе.

Постоянно отступать перед важным решением.

Конечно, нельзя утверждать, что за каждым повторением стоит «тень». Влияние также оказывают внешние обстоятельства, привычки и случайности.

Однако если сценарий повторяется снова и снова, стоит спросить себя:

«Что общего в этих ситуациях и какую роль я в них играю?»

Это не обвинение себя. Напротив, это поиск той части происходящего, которая находится под вашим контролем.

4. Сильные чувства, причину которых трудно объяснить

Чувство вины, стыд, зависть, сильная обида, злость или тревога иногда кажутся чрезмерными по сравнению с самим событием.

Например, обычная критика может не давать человеку покоя несколько дней, а успех другого может восприниматься неожиданно болезненно.

В таком случае, не торопясь избавиться от чувства, полезно спросить себя:

«О чём оно мне сигнализирует?»

Иногда ответ может быть связан с потребностью в признании, страхом быть отвергнутым, сравнением себя с другими или внутренними требованиями, сформировавшимися в детстве.

4 вопроса, которые помогут лучше понять себя

При наблюдении за собственными реакциями могут помочь следующие вопросы:

Что именно в этом человеке меня раздражает? Какое его поведение я резко осуждаю и почему? Какое чувство я не разрешаю себе испытывать? Считаю ли я «неправильными» злость, страх, обиду или потребность в помощи? Что я скрываю, чтобы другие меня приняли? Не отдаляет ли меня от себя представление о том, каким я «должен» быть? Какую правду о себе мне трудно увидеть? Если бы я был совершенно уверен, что никто меня не осудит, что бы я признал в себе?

Что означает «принять свою тень»?

Это не означает следовать каждому импульсу или оправдывать вредное поведение словами «я такой».

Напротив, человек признаёт даже неприятное чувство внутри себя, но затем осознанно выбирает, как поступить.

«Я разозлился» — это одно.

«Поэтому я имею право делать всё, что хочу» — совсем другое.

Цель самопонимания не в том, чтобы избавиться от чувств, а в том, чтобы они меньше управляли человеком тайком.

Понимать себя вместо того, чтобы бороться с собой

У каждого человека есть качества, которыми он гордится, и стороны, которые ему трудно признать. Полное отрицание второй части ради сохранения идеального образа может привести к постоянной внутренней борьбе человека с самим собой.

Наблюдать за собственной реакцией, называть чувство и понимать, что за ним стоит, — гораздо более здоровый путь к внутренней свободе.

Если сильная тревога, злость, стыд или повторяющиеся проблемы в отношениях серьёзно влияют на повседневную жизнь, бывает полезно обсудить их с психологом или психотерапевтом.

Быть честным с собой — не значит обвинять себя. Это первый шаг к лучшему пониманию себя.

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