В июле температура океана обновила исторический рекорд

·53·Мир
В июле температура океана обновила исторический рекорд

В июле 2026 года средняя температура поверхности глобального океана достигла самого высокого показателя для этого месяца за всю историю наблюдений. Об этом сообщила Служба по изменению климата «Коперник» (К3С) при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды.

Согласно отчёту, июль 2026 года стал вторым самым жарким июлем в мире за всю историю наблюдений. Рекорд первого места принадлежит июлю 2023 года. В прошлом месяце среднемировая температура поверхности суши составила 16,9 градуса, что на 0,67 градуса выше среднего июльского показателя за 1991–2020 годы.

Аномальная жара наблюдалась и в Европе. Средняя температура поверхности суши на континенте достигла 20,49 градуса. Особенно в Западной Европе усилилась жаркая и сухая погода, в Испании и Франции возникли крупные лесные пожары.

Средняя температура поверхности океана составила 20,96 градуса, превысив предыдущий рекорд, зафиксированный в 2023 году. Специалисты ожидают, что в ближайшие месяцы явление Эль-Ниньо может ещё сильнее повлиять на глобальную температуру океана.

CopernicusЕвропаИспанияФранция
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