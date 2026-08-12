OpenAI выпустила специальное приложение ChatGPT для пользователей Линукс

·38·Технологии
OpenAI выпустила специальное приложение ChatGPT для пользователей Линукс

Признанная ведущей компанией в сфере искусственного интеллекта, OpenAI официально представила специальное настольное приложение ChatGPT для операционной системы Линукс, которой пользуются миллионы людей по всему миру. Этот шаг стал важной новостью, которую давно ждало сообщество открытого программного обеспечения, и позволил компании полностью охватить своими продуктами все основные компьютерные платформы. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Как сообщает издание иксбт.ком, OpenAI приняла это решение в ответ на многочисленные запросы пользователей Линукс. По словам представителей компании, в рамках глобального релиза в среду Линукс напрямую переносятся не только возможности обычного ChatGPT, но и функции ChatGPT Ворк и Кодекс. Приложение уже стало доступно по всему миру в рамках первоначального тестирования (превиев).

Поддерживаемые дистрибутивы и возможности

В настоящее время в экосистеме Линукс существуют сотни различных версий операционных систем, и OpenAI выбрала наиболее стабильные и популярные базовые варианты. В частности, новое официальное приложение адаптировано к следующим основным дистрибутивам:

  • настольные версии Убунту 24.04 и 26.04 ЛТС
  • операционная система Дебиан 13
  • дистрибутивы Федора 43 и 44
По мнению специалистов, эти основные версии служат фундаментом для многих других производных (довнстреам) дистрибутивов и редакций. Поэтому пользователи других систем с открытым исходным кодом также смогут без проблем пользоваться этим приложением.

Конкуренция на рынке и планы на будущее

Конкуренция в этом направлении также не осталась без внимания. Для сравнения: одна из главных соперниц, компания Anthropic, ещё месяц назад выпустила собственное настольное приложение Claude для Линукс. Программа Anthropic поддерживает Убунту 22.04 и более новые версии, а также Дебиан 12 и выше.

Запуск OpenAI приложения ChatGPT для Линукс значительно ускорит повседневную работу разработчиков и сторонников технологий с открытым исходным кодом. Теперь специалисты, работающие на платформе Линукс, смогут удобно использовать инструменты искусственного интеллекта напрямую с экрана компьютера.

OpenAIChatGPTLinuxПрограммированиеИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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