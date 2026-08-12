В США резко выросли цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50

·44·Технологии
В США резко выросли цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50

На рынке США значительно подорожали видеокарты поколения NVIDIA GeForce RTX 50. По данным иксбт.ком, за последние месяцы цены на некоторые модели выросли почти на 40%, что серьезно ударило по покупателям и вызвало активные обсуждения на технологическом рынке. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По анализу специалистов, рост цен еще больше ускорился за последние два месяца. Даже видеокарты, которые ранее сохраняли стабильную стоимость или дорожали незначительно, теперь существенно прибавили в цене и начали продаваться намного дороже.

Резкий скачок цены GeForce RTX 5070

Одной из моделей, привлекающих наибольшее внимание, стала GeForce RTX 5070 среднего уровня. Сейчас эта видеокарта в среднем стоит 900 долларов США. Это означает рост на 36% за последние два месяца.

Напомним, рекомендованная стартовая цена этой видеокарты, установленная производителем, составляла всего 550 долларов. Таким образом, текущая цена на 64% выше рекомендованной, то есть почти на 350 долларов. Для сравнения, цена в 1000 долларов изначально предназначалась для модели RTX 5070 Ти.

Другие модели и ситуация на европейском рынке

На фоне динамики рынка также заметно подорожала модель GeForce RTX 5060 Ти 16GB. Кроме того, более доступные младшие модели, такие как RTX 5060 и RTX 5060 Ти 8GB, тоже выросли в цене, обходясь пользователям дороже.

В отличие от резкой ситуации на рынке США, в европейских странах цены ведут себя несколько иначе. Хотя в Европе они также выросли, столь критичных и резких скачков, как в США, не наблюдается. В частности, популярная GeForce RTX 5070 сейчас продается в Европе примерно за 700 евро с учетом налогов и дополнительных сборов.

NVIDIAGeForce RTX 5070ВидеокартыТехнологииНовости IT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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