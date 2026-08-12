Малика Равшанова поздравила дочь с 10-летием (видео)

Дочь певицы Малики Равшановой Солиха отметила 10-летие. По случаю этого радостного дня певица поделилась искренними пожеланиями дочери на своей странице в социальной сети.

Малика Равшанова опубликовала видео с празднования дня рождения дочери и адресовала ей тёплые пожелания:

«Моя Солихажон, поздравляю с 10-летием! Моя милая дочь, принесшая радость в нашу жизнь, всегда будь здоровой, счастливой и удачливой. Пусть сбудутся все твои мечты, и пусть Аллах всегда хранит тебя под своей защитой! Мы любим тебя, моя родная дочь», — написала певица.

Поклонники и близкие певицы также не остались равнодушными к этой публикации. Они поздравляют Солиху с днём рождения и адресуют ей искренние пожелания.