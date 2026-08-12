Тоттенхэм начал переговоры о трансфере Фоларина Балогуна

Клуб английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» начал официальные переговоры о переходе талантливого нападающего «Монако» Фоларина Балогуна, стремясь усилить линию атаки. По информации Л’Éкуипе, лондонская команда готова потратить около 60 миллионов евро на игрока сборной США и планирует достичь соглашения до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне Фоларин Балогун стабильно выступал за французский «Монако»: нападающий провёл 45 матчей во всех турнирах и забил 19 голов. Его успешная игра проявлялась не только на клубном уровне, но и на международной арене, включая яркие выступления на чемпионате мира. После этого футболист начал сотрудничать с известным агентом Жорже Мендешем. Им также интересовались несколько европейских клубов, включая «Ньюкасл», однако «Тоттенхэм» вышел в переговорах на лидирующие позиции.

Необходимость обновления линии атаки

«Тоттенхэм» стремится улучшить свою игру под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби. Поскольку основной нападающий команды Доминик Соланке испытывает трудности с оправданием оказанного ему доверия и ему не хватает стабильности, руководство клуба считает усиление атаки важной задачей. Балогун, ранее выступавший за «Арсенал», чувствует, что ещё не полностью раскрылся в английской Премьер-лиге, и полон желания вернуться в чемпионат.

Руководство «Монако», в свою очередь, не спешит расставаться со своим лидером. Главный тренер клуба Филипе Луис после товарищеского матча с «Хетафе» отдельно отметил особенности футболиста и его важность для команды. Действующий контракт «Монако» с игроком рассчитан до 30 июня 2028 года, что даёт французскому клубу существенное преимущество на трансферном рынке.