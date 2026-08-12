80-летняя бабушка, прыгнувшая с парашютом, поразила всех

Возраст — не помеха для мечты и её осуществления. Это в очередной раз доказала 80-летняя жительница Узбекистана своим смелым поступком.

Бабушка из Заамина прыгнула с парашютом с высоты 3 тысяч метров и вызвала восхищение многих пользователей социальных сетей. Самое удивительное, что ради этого смелого полёта она преодолела 118 километров на велосипеде до аэродрома в Сырдарьинской области.

Прыжок был совершен с высоты ровно 3 тысяч метров. По словам бабушки, всю жизнь она мечтала выпрыгнуть из самолёта с парашютом. Наконец она решила не откладывать мечту и твёрдо намерилась её осуществить.

Её поступок стал не только проявлением смелости, но и ярким примером того, что никогда не поздно стремиться к своим мечтам.

Как вы думаете, какая сила воли нужна человеку, чтобы решиться на такой смелый поступок в 80 лет? Напишите своё мнение в комментариях.