Ламин Ямаль, отпраздновав 19-летие, возвращается к тренировкам

·71·Спорт
Ламин Ямаль, отпраздновав 19-летие, возвращается к тренировкам

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль завершил летний отпуск шумной вечеринкой и особым празднованием. Недавно ставший чемпионом мира молодой нападающий отметил в Каталонии своё 19-летие, после чего начал готовиться к возвращению в расположение команды под руководством Ханси Флика. Об этом сообщили Эл Эспаньол. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Для Ямаля, добившегося за последние годы невероятных успехов, это лето прошло словно во сне. После победы на чемпионате Европы он поднял над головой главный трофей чемпионата мира 2026 года в составе сборной Испании. После триумфального выступления на международной арене футболист получил короткий отпуск для отдыха перед началом сезона.

Талантливый вингер провёл большую часть отпуска в Колумбии, общался с местными болельщиками и наслаждался солнечными днями. Однако день рождения футболиста пришёлся на решающую стадию чемпионата мира в Северной Америке, поэтому широко отметить 19-летие ему удалось только после возвращения в Каталонию.

Роскошная вечеринка в Виланова-дель-Вальес

По данным Эл Эспаньол, праздник прошёл в роскошном загородном доме Мас де Сант Ллеи в Виланова-дель-Вальес. Это место обычно используют для эксклюзивных свадеб и закрытых корпоративных мероприятий, но на этот раз оно позволило игроку «Барселоны» спокойно провести время с близкими друзьями и товарищами по команде.

На вечер были приглашены около 100 гостей. Интересно, что в этом году мероприятие прошло гораздо скромнее и закрытее, чем празднование 18-летия, состоявшееся годом ранее в «гангстерском» стиле с более чем 200 участниками. Тем не менее на вечеринке присутствовали несколько одноклубников Ямаля по «Барселоне», вместе отпраздновавших его последние достижения.

Возвращение к предсезонным тренировкам

Завершив международные обязательства, Ламин Ямаль теперь готовится присоединиться к клубу. Ожидается, что в среду он начнёт тренироваться на базе Киутат Эспортива Джоан Гампер.

Молодой футболист, вышедший на поле в финале чемпионата мира в Америке против сборной Аргентины, был в числе игроков, которым продлили предсезонный отпуск. Теперь под руководством тренерского штаба Ханси Флика он начнёт подготовку к матчам внутреннего чемпионата и Лиги чемпионов.

Ламин ЯмальБарселонаИспанияХанси ФликФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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