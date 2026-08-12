Будущее Рафаэла Леау и трансферная ситуация вокруг «Милана»

·72·Спорт
Будущее Рафаэла Леау и трансферная ситуация вокруг «Милана»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау через социальные сети отреагировал на слухи о своём будущем и заявил, что полностью сосредоточен исключительно на игре на зелёном поле. Как сообщает Goal.com, португалец подчеркнул, что право защищать его интересы предоставлено только семье и адвокатам, и категорично заявил, что никто другой не имеет права выступать от его имени. Это заявление привлекло внимание общественности на фоне разногласий, возникших в летнее трансферное окно. Об этом сообщает .

Как стало известно, руководство «Милана» включило Рафаэла Леау в список игроков, готовых к продаже. Однако переговоры на трансферном рынке зашли в тупик из-за финансовых разногласий. Хотя клуб требует за футболиста не менее 60 миллионов евро, поступившие предложения в основном предусматривают аренду с последующим выкупом и не превышают 35–40 миллионов евро. Эта ситуация серьёзно мешает «Милану» реализовать дальнейшие трансферные планы.

Отказ от турецкого варианта

В трансферное окно появились сообщения об интересе к футболисту со стороны турецких клубов, в частности «Фенербахче» и «Галатасарая». Тем не менее ни «Милан» не удовлетворили предложенные финансовые условия, ни сам футболист не счёл переезд в Стамбул шагом вперёд в своей карьере. Ожидалось, что для Леау поступят серьёзные предложения от клубов Премьер-лиги или Ла Лиги, однако пока подобных запросов не было.

Остаётся неизвестным и то, какую роль футболист будет выполнять в тактической схеме 3-4-2-1 под руководством нового главного тренера. Несмотря на то что он является одним из самых высокооплачиваемых и технически одарённых игроков команды, его место в основном составе не гарантировано даже в случае продолжения выступлений за клуб. Несостоявшийся уход Леау также приостановил переговоры «Милана» по привлечению новых футболистов.

Реакция болельщиков и предстоящие испытания

Сейчас, когда до закрытия трансферного окна остаются считаные дни, а старт матчей Серии А приближается, по-прежнему неизвестно, в какой команде португальский нападающий начнёт новый сезон. То, что летом футболист, казалось, отдалялся от клуба и демонстрировал признаки недовольства, также вызвало у болельщиков множество вопросов. Если Леау останется в «Милане», ему придётся выкладываться на поле на максимум, чтобы вновь завоевать доверие трибун.

Рафаэл ЛеауМиланТрансферыСерия AФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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