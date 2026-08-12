Майкл Оуэн назвал «Арсенал» главным претендентом на чемпионство

Предстоящий сезон Английской Премьер-лиги обещает быть более напряжённым и бескомпромиссным, чем когда-либо. Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн опубликовал свой подробный прогноз на борьбу за место в первой шестёрке турнирной таблицы. По его мнению, лондонский «Арсенал» успешно защитит свой титул и вновь станет чемпионом страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает сообщает.

Главные конкуренты в борьбе за чемпионство и трансферы

В интервью изданию Метро Майкл Оуэн отметил, что подопечные Микеля Артеты в прошлом сезоне одержали историческую победу после 22-летнего перерыва, а команда ещё больше усилила состав. В летнее трансферное окно «Арсенал» подписал полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруну Гимарайнса, расширив свои возможности в центре поля.

Тем не менее Оуэн предупреждает, что чемпионская гонка не будет лёгкой. По мнению эксперта, сохранить титул будет крайне сложно, поскольку в прошлом сезоне «Арсенал» набрал менее 90 очков, а конкуренты также не стоят на месте.

Изменения в тренерских штабах и главные преследователи

В летнее межсезонье в клубах Английской Премьер-лиги произошли серьёзные изменения на тренерском мостике. В частности, « Ливерпуль » после ухода Арне Слота доверил руководство командой Андони Ираоле. По словам Оуэна, Ираола, известный по работе в «Борнмуте», может привнести в «Ливерпуль» новый стиль игры и энергию.

В то же время «Челси» активно действовал на летнем трансферном рынке и значительно усилил состав. После предсезонных изменений главным тренером был назначен Хаби Алонсо. По мнению Майкла Оуэна, отсутствие «Челси» в еврокубках позволит команде сосредоточиться на внутреннем чемпионате, что сделает её главным опасным соперником сезона.

Кроме того, ожидается, что возвращение Энцо Марески к руководству «Манчестер Сити» ещё больше обострит борьбу за чемпионство. Оуэн отметил, что приход испанских специалистов полностью изменил картину Премьер-лиги и повысил уровень турнира.