FBI предупредило о взломе аккаунтов в социальных сетях

·42·Технологии
FBI предупредило о взломе аккаунтов в социальных сетях

Федеральное бюро расследований США опубликовало серьезное предупреждение: киберпреступники незаконно получают доступ к личным страницам взрослых и детей в социальных сетях, а затем крадут их интимные фото и видео. По данным TechCrunch, мошенники в основном используют методы социальной инженерии, заманивают пользователей в ловушку и шантажируют их полученными материалами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам экспертов, преступления такого рода существуют уже много лет, однако публичное предупреждение Федерального бюро расследований свидетельствует о резком росте подобных правонарушений. По мнению генерального директора компании по кибербезопасности СокиалПруф Секуритй Рэйчел Тобак, атаки часто направлены на мальчиков-подростков и стали современной проблемой общественного здравоохранения. Серьезную тревогу вызывает то, что психологическое давление, с которым сталкиваются жертвы, иногда может довести их до самоубийства.

Основные методы киберпреступников

Злоумышленники используют различные сложные схемы обмана, чтобы завоевать доверие пользователей и получить доступ к их личным данным. Согласно сообщению Федерального бюро расследований, преступники в основном прибегают к следующим методам:

  • Атаки бруте-форке на аккаунты с использованием ранее утекших или применявшихся на других сайтах паролей;
  • Выдача себя за сотрудника Instagram или другой популярной социальной сети либо за представителя службы поддержки клиентов;
  • Связывание с жертвами под предлогом восстановления или разблокировки аккаунта;
  • Создание поддельных страниц входа в социальные сети и рассылка фишинговых сообщений.
Пострадавшие часто сталкиваются с повторной виктимизацией. К таким негативным действиям относятся преследование, шантаж, кибербуллинг и продвижение украденного контента на странице самой жертвы.

Как защитить учетные записи

Эксперты рекомендуют интернет-пользователям соблюдать строгие правила для обеспечения собственной безопасности. Во-первых, необходимо использовать только уникальные пароли для каждого аккаунта и хранить их в специальных менеджерах паролей. Во-вторых, важно включить многофакторную аутентификацию (МФА) во всех важных сервисах.

Также следует помнить, что представители социальных сетей обычно сами не связываются с пользователями. При получении подозрительных сообщений или обращении людей, выдающих себя за сотрудников, необходимо проявлять особую осторожность. Согласно рекомендации Федерального бюро расследований, не следует хранить в личных аккаунтах в интернете слишком откровенные и интимные фотографии.

КибербезопасностьFBIИнтернетМошенничествоКонфиденциальность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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