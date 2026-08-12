Месси отказался возвращаться в США из-за смерти отца: скорбные дни в мире футбола

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси решил временно приостановить профессиональную деятельность, чтобы после смерти своего отца и агента Хорхе Месси быть рядом с семьёй и близкими. Футбольная звезда останется на родине до дальнейшего уведомления, а дата его возвращения в США пока неизвестна.

Об этой печальной новости и подробностях сообщили аргентинское издание ДоблеАмарилла, а также авторитетные международные спортивные источники.

Тяжёлая утрата и семейное решение

Месси был глубоко потрясён печальной новостью о смерти отца. После этой тяжёлой утраты 39-летний нападающий приостановил все свои планы в США и участие в составе клуба «Интер Майами», а также незамедлительно вылетел в Аргентину, чтобы быть рядом с семьёй.

По словам источников, Месси предпочёл не возвращаться на поле до тех пор, пока не восстановится психологически и не переживёт этот тяжёлый период вместе с семьёй.

Тяжёлая болезнь в Росарио и роль Хорхе Месси

Напомним, Хорхе Месси скончался в возрасте 68 лет в одной из клиник аргентинского города Росарио. По имеющимся данным, он долгое время боролся с тяжёлым заболеванием. Лионель регулярно общался с отцом и следил за состоянием его здоровья.

Хорхе Месси был не только отцом Лео, но и его ближайшим советником и агентом на протяжении всей футбольной карьеры:

Первые шаги: Он был рядом с сыном на сложном пути — от академической системы «Ньюэллс Олд Бойз» до переезда в «Барселону»;

Исторические успехи: Организационная и психологическая поддержка отца сыграла бесценную роль в завоевании Лео 8 «Золотых мячей», 4 титулов Лиги чемпионов и чемпионства мира 2022 года.

Соболезнования из мира футбола

После смерти Хорхе Месси Ассоциация футбола Аргентины, клубы «Барселона», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Интер Майами», а также ведущие футболисты мира выражают глубокие соболезнования семье Месси.

Руководство клуба «Интер Майами» заявило, что полностью поддерживает решение своего капитана и предоставит ему столько времени, сколько потребуется.

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