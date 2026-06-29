«Подарок» Каримова киргизам или желание Акаева поставить памятник

·59·Мир
«Подарок» Каримова киргизам или желание Акаева поставить памятник

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев в одном из своих недавних интервью сделал неожиданное заявление об экономическом развитии Центральной Азии в 90-е годы и политике первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

По его словам, закрытая экономическая позиция Узбекистана при Исламе Каримове создала жизненно важную возможность для становления соседних киргизских и казахстанских предпринимателей.

«Я боялся, что узбекские братья захватят весь рынок»

Аскар Акаев поделился своими внутренними опасениями в первые годы после распада Советского Союза и перехода к рыночной экономике. Он признал, что узбекский народ по своей природе очень склонен к торговле и бизнесу:

«Честно говоря, в 90-е, когда я был президентом, у меня было одно сомнение: я часто задумывался, смогут ли киргизы освоить рыночные механизмы, сможем ли мы конкурировать с узбеками».

«На мой взгляд, с переходом к рыночной экономике узбекские братья будто бы захватили и управляли всей Центральной Азией. Потому что они были готовы к этому еще в советское время».

«Неожиданный подарок» Каримова и символический памятник

Однако, по словам Акаева, ход событий изменило тогдашнее руководство Узбекистана. Решение Ислама Каримова изолировать экономику дало соседним государствам время для освоения рынка.

«Мы все должны быть благодарны Исламу Каримову. Он отделил узбеков от мира. Тем самым он создал огромную возможность для киргизов и казахов. Поэтому я бы поставил Исламу Каримову памятник в Кыргызстане! Благодаря тому, что он открыл нам путь, киргизы быстро освоили рыночные механизмы», — говорит политик.

Если бы Узбекистан тогда был таким же открытым, как сейчас...

Бывший президент объяснил фундаментальную разницу между внешней политикой Узбекистана того времени и сегодняшнего дня на примере реформ, проводимых действующим президентом Шавкатом Мирзиёевым:

  • Закрытость 90-х: Создала условия для киргизского бизнеса, чтобы набраться сил на внутреннем и региональном рынках и изучить конкуренцию.

  • Сегодняшняя открытость: Если бы Ислам Каримов тогда, подобно Шавкату Мирзиёеву, открыл Узбекистан миру и соседям, зарождающееся киргизское предпринимательство не выдержало бы ужасающего давления и конкуренции узбекского бизнеса и потерпело бы поражение.

Эти мысли Аскара Акаева представляют собой интересный исторический анализ того, как экономическая блокада и закрытие границ иногда могут стать неожиданным «положительным драйвером» и точкой роста для экономики соседних государств.

Ислам КаримовАскар АкаевУзбекистанКыргызстан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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