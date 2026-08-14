Ханси Флик хочет решить проблему лидерства в «Барселоне»

По данным спортивного издания, главный тренер «Барселоны» Ханси Флик настоятельно требует подписать опытных футболистов. В последние годы состав каталонского клуба существенно обновился за счёт молодых игроков, однако уход Рональда Араухо и Роберта Левандовски летом привёл к нехватке опытных лидеров в раздевалке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время в команде стало меньше лидеров, способных брать на себя ответственность в трудные моменты, служить примером для остальных и пользоваться уважением молодых футболистов. Именно это серьёзно беспокоит Ханси Флика, поэтому немецкий специалист выдвинул руководству особые требования, чтобы закрыть этот пробел.

Опыт и лидерские качества

Флик считает, что команде, в которой преобладают молодые игроки, крайне необходим футболист, способный приносить результат в самые ответственные и решающие моменты, в том числе в матчах Лиги чемпионов. Тренер уделяет особое внимание не только игровому мастерству, но и характеру, а также опыту выступлений на международной арене.

По данным источника, именно из-за этих требований и качеств Флик полностью поддержал идею привлечения в команду опытного игрока высокого уровня. Специалист уверен, что такой футболист сможет правильно направлять молодых игроков не только на поле, но и за его пределами.

Разница в больших матчах

Барселона » часто страдает от нехватки опыта на решающих этапах сезона. Отсутствие лидера, способного выдерживать давление в плей-офф Лиги чемпионов и самых сложных матчах внутреннего чемпионата, может негативно сказаться на игре команды.

Согласно плану Ханси Флика, приход футболиста такого уровня не только восстановит баланс на поле, но и повысит уверенность всей команды в собственных силах. Тренер верит, что у команды большое будущее, однако на данном этапе очевидно ощущается нехватка именно опыта.