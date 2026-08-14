В Узбекистане выяснилось, что 15-летний школьник заразился опасной инфекцией от проститутки

В Узбекистане 15-летний школьник заразился опасной инфекцией после интимной близости. Об этом сообщил врач-инфекционист.

Как передалась инфекция?

По словам врача, подросток заразился инфекцией после близости с женщиной, оказывающей интимные услуги.

Специалисты отмечают, что подобные случаи свидетельствуют о необходимости открыто разъяснять подросткам риски заражения инфекциями, передающимися половым путём.

Важное предупреждение для родителей

Специалисты призывают родителей в доступной и соответствующей возрасту форме разговаривать с детьми о здоровых и безопасных отношениях, мерах защиты и инфекциях, передающихся половым путём.

В некоторых случаях такие инфекции на начальном этапе могут не проявляться явными симптомами. Поэтому при подозрении важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Должны ли родители открыто говорить с детьми на подобные темы? Напишите своё мнение.