В Узбекистане выяснилось, что 15-летний школьник заразился опасной инфекцией от проститутки
В Узбекистане 15-летний школьник заразился опасной инфекцией после интимной близости. Об этом сообщил врач-инфекционист.
Как передалась инфекция?
По словам врача, подросток заразился инфекцией после близости с женщиной, оказывающей интимные услуги.
Специалисты отмечают, что подобные случаи свидетельствуют о необходимости открыто разъяснять подросткам риски заражения инфекциями, передающимися половым путём.
Важное предупреждение для родителей
Специалисты призывают родителей в доступной и соответствующей возрасту форме разговаривать с детьми о здоровых и безопасных отношениях, мерах защиты и инфекциях, передающихся половым путём.
В некоторых случаях такие инфекции на начальном этапе могут не проявляться явными симптомами. Поэтому при подозрении важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
Должны ли родители открыто говорить с детьми на подобные темы? Напишите своё мнение.
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