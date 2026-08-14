В США найден победитель: каких звёзд можно купить за 1,04 миллиарда долларов?

В американском штате Иллинойс владелец лотерейного билета Повербалл, проданного в штате, сорвал гигантский джекпот в размере 1,04 миллиарда долларов. Как сообщает GOAL.ком, такая сумма способна превзойти самые дорогие трансферные рекорды в мире футбола и позволит покупателю приобрести сразу несколько топ-клубов. Об этом Goal.com сообщает в своём материале.

По итогам розыгрыша, состоявшегося в среду, билет, проданный на заправке Хй-Ви Гас Фреш & Fast в городе Куинси, стал вторым крупнейшим выигрышем в истории штата и восьмым крупнейшим выигрышем за всю историю игры. Однако победитель пока не раскрыл свою личность.

Согласно законодательству Иллинойса, победитель может получить деньги одним из двух способов: всю сумму в размере 1,04 миллиарда долларов, выплачиваемую 30 частями в течение 29 лет, или единовременную выплату наличными в размере 450,5 миллиона долларов до уплаты налогов. В сравнении с трансферными ценами на современном футбольном рынке эти цифры выглядят поразительно.

Сравнение с футбольными трансферами

Рекорд самого дорогого трансфера в мировом футболе по-прежнему принадлежит Неймару: его переход из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году оценивался в 244 миллиона долларов. Полная сумма лотерейного выигрыша позволила бы более чем в четыре раза побить этот рекорд за счёт наличных средств.

Даже менее впечатляющий вариант с единовременной выплатой в размере 450,5 миллиона долларов наглядно демонстрирует масштаб современного футбольного рынка. В летнее трансферное окно 2026 года «Челси» заплатил 158 миллионов долларов за Моргана Роджерса, а «Манчестер Сити» отдал «Ноттингем Форест» 158 миллионов долларов за Эллиота Андерсона. «Тоттенхэм» же потратил 123 миллиона долларов на трансфер Сандро Тонали.

Общая стоимость этих трёх крупных трансферов составляет около 439 миллионов долларов. Таким образом, победитель лотереи мог бы полностью оплатить три самых дорогих трансфера всего летнего сезона за счёт единовременной выплаты и при этом сохранить достаточно средств на агентские комиссии.

Поиски в стиле детектива и правила

Менеджер магазина, продавшего билет, Джон Маршалл рассказал Фокс Невс Дигитал, что эта история напоминает детективный роман. Жители города продолжают покупать билеты у того же терминала в надежде повторить удачу, однако победитель по-прежнему остаётся неизвестным. Примечательно, что за продажу выигрышного билета магазин получит бонус в размере 500 000 долларов.

Согласно правилам лотереи Иллинойса, победитель должен забрать приз в течение года после розыгрыша 11 августа, однако на выбор варианта с единовременной выплатой ему даётся всего 60 дней. Поскольку вероятность угадать все пять чисел и число Повербалл составляет примерно один к 292,2 миллиона, этот выигрыш останется одним из крупнейших финансовых везений в истории человечества.