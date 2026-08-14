Забавный случай: две забравшиеся в автобус козы удивили пассажиров

В американском городе Портленд две козы неожиданно забрались в городской автобус. Необычное происшествие запечатлели камеры внутри автобуса.

«Путешествие» коз надолго не затянулось

Две козы беспрепятственно вошли в автобус и оказались среди пассажиров. Однако их поездка в общественном транспорте надолго не затянулась.

Пассажиры быстро выгнали коз из автобуса.

Неожиданные пассажиры

Происшествие стало для находившихся в автобусе неожиданным и забавным событием. Как козы попали в автобус, не сообщается.

Как вы думаете, куда козы направлялись на автобусе?