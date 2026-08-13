Дом женщины, собиравшейся приготовить баурсаки, сгорел

·42·Мир
Дом женщины, собиравшейся приготовить баурсаки, сгорел

В Кыргызстане дом женщины, собиравшейся приготовить баурсаки, полностью сгорел в результате пожара. Происшествие произошло 7 августа.

По словам женщины, во время жарки баурсаков раскалённое масло внезапно вспыхнуло, после чего начался пожар. Огонь за короткое время распространился и на другие части дома.

На видео с места происшествия видно, как из-за пожара женщина спустила ребёнка со второго этажа людям, находившимся внизу, а затем сама выпрыгнула из окна.

В результате происшествия дом серьёзно пострадал. Во время пожара жизни женщины и её ребёнка находились под угрозой.

Женщина свешивает маленького ребёнка из окна многоэтажного дома.
Кыргызстан
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