Роналду не узнать: 41-летний футболист кардинально изменил имидж!
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Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду удивил поклонников своим новым имиджем. 41-летний португальский футболист покрасил волосы в красный цвет и опубликовал в социальных сетях свою фотографию в новом образе.
Новый имидж перед началом нового сезона
Роналду изменил внешность накануне старта нового сезона. «Аль-Наср» начнёт новый сезон в Про-лиге Саудовской Аравии матчем против «Аль-Фатеха» 15 августа.
Новая причёска футболиста быстро привлекла внимание поклонников в социальных сетях.
Ещё одна новость в жизни Роналду
Несколько дней назад Роналду также подтвердил, что женился на своей давней возлюбленной Джорджине Родригес.
Теперь футболист начинает новый сезон в новом семейном статусе и с новым имиджем.
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