Роналду не узнать: 41-летний футболист кардинально изменил имидж!

·38·Мир
Роналду не узнать: 41-летний футболист кардинально изменил имидж!

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду удивил поклонников своим новым имиджем. 41-летний португальский футболист покрасил волосы в красный цвет и опубликовал в социальных сетях свою фотографию в новом образе.

Новый имидж перед началом нового сезона

Роналду изменил внешность накануне старта нового сезона. «Аль-Наср» начнёт новый сезон в Про-лиге Саудовской Аравии матчем против «Аль-Фатеха» 15 августа.

Новая причёска футболиста быстро привлекла внимание поклонников в социальных сетях.

Ещё одна новость в жизни Роналду

Несколько дней назад Роналду также подтвердил, что женился на своей давней возлюбленной Джорджине Родригес.

Теперь футболист начинает новый сезон в новом семейном статусе и с новым имиджем.

Криштиану РоналдуАн-НасрДжорджина РодригесАль-Фатех
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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