В московской семье родился 15-й ребёнок

·79·Мир
В московской семье родился 15-й ребёнок

В московской семье произошло радостное событие — 41-летняя Надежда Рогова в 15-й раз стала матерью. Как сообщают российские СМИ, очередным ребёнком в семье стала девочка.

Родители назвали новорождённую Верой. Таким образом, в этой большой и дружной семье теперь растут 10 девочек и 5 мальчиков.

Воспитывать 15 детей, уделять каждому достаточно любви и создавать условия, чтобы каждый чувствовал внимание к себе, нелегко. Несмотря на это, Надежда Рогова подчёркивает, что главный секрет любви и согласия в большой семье заключается во взаимной поддержке.

На вопрос о том, как в семье умещается столько любви, многодетная мать ответила:

«Бог даёт детей, и они приходят в этот мир, а с каждым малышом Бог дарит ещё больше сил и любви. Я думаю, самое главное — проще ко всему относиться, любить друг друга и помогать друг другу. Тогда всё будет хорошо».

По мнению Роговой, самое важное в большой семье — создать между детьми атмосферу любви, взаимного уважения и поддержки. Рождение нового малыша стало для семьи ещё одной большой радостью и источником любви.

МоскваНадежда РоговаВера
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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