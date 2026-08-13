В Париже за 1800 часов приготовили свадебный торт весом 500 килограммов

·49·Мир
В Париже за 1800 часов приготовили свадебный торт весом 500 килограммов

Испанский кондитер создал один из самых необычных десертов в истории свадеб. На изготовление огромного торта весом 500 килограммов, высотой 3,5 метра и шириной 1,8 метра потребовалось почти 1800 часов работы.

Каталонский кондитер Марк Суарес назвал эту творческую работу своим самым впечатляющим проектом среди всех свадебных тортов, которые он когда-либо создавал. Огромный торт украшен тысячами изготовленных вручную лепестков из сахарной пасты.

Торт был изготовлен по заказу саудовской семьи

Необычный десерт саудовская семья заказала для свадебной церемонии в дворцовом стиле. Сначала Суарес потратил почти полтора месяца на разработку концепции торта. Затем ещё четыре месяца ушло на её воплощение.

Кондитеру, который обычно работает в одиночку, на этот раз из-за масштабов проекта пришлось обратиться за помощью к коллегам, членам их семей, друзьям и знакомым.

Для украшения торта было использовано в общей сложности более 33 тысяч отдельных лепестков. То, что каждый элемент декора был изготовлен вручную, показывает, насколько трудоёмкой была эта работа.

Не просто торт, а произведение архитектуры

Этот гигантский образец творчества был представлен в знаменитом парижском здании Палаис Гарниер по случаю свадьбы саудовской пары. Молодожёны попросили не раскрывать их личности.

По словам Суарес, пара хотела не обычный на вид торт, а композицию, напоминающую архитектурное сооружение — памятник, посвящённый свадебной церемонии и знаменитой площади.

Интересно, что лишь 0,1 процента гигантской конструкции весом 500 килограммов составляет настоящий торт. Основная её часть состоит из сахарной пасты и белого шоколада, кропотливо изготовленных вручную.

Таким образом, этот необычный свадебный торт стал не просто десертом, а настоящим произведением искусства, объединившим мастерство кондитера, архитектурный дизайн и тысячи часов ручного труда.

ПарижМарк СуаресПале Гарнье
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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