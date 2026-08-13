В сотрудничестве России и Китая запускается новый блок Тяньваньской АЭС

·30·Технологии
В сотрудничестве России и Китая запускается новый блок Тяньваньской АЭС

Специалисты российской государственной корпорации «Росатом» начали важный этап на 7-м энергоблоке Тяньваньской атомной электростанции в Китае. Как сообщает издание Иксбт.ком, 12 августа на реакторе станции официально началась загрузка первых тепловыделяющих сборок — ядерного топлива. Процесс был начат после получения соответствующего разрешения китайского регулятора. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Сообщается, что специалисты планируют разместить внутри реактора в общей сложности 163 такие топливные сборки. После успешного завершения этого этапа сотрудники станции начнут поэтапно выводить установку на уровень минимальной контролируемой мощности. Это позволит проверить работу всех систем управления и защиты реактора, а также его основные нейтронно-физические характеристики.

Этапы подключения к энергосистеме

После успешного завершения испытаний энергоблок пройдёт следующий этап — энергетический пуск — и будет подключён к единой энергосистеме Китая. Затем мощность блока начнут постепенно повышать до предусмотренного проектом уровня — 100 процентов. Это внесёт значительный вклад в стабильное энергоснабжение региона.

Энергоблоки № 7 и 8, строящиеся в рамках этого масштабного проекта, возводятся на основании двустороннего российско-китайского соглашения, подписанного в 2018 году. Проект предусматривает использование современных и безопасных реакторов типа ВВЭР-1200. Практические работы на строительной площадке начались в мае 2021 года, а российская сторона полностью взяла на себя поставку оборудования для ядерного острова и проектирование.

В настоящее время на территории Тяньваньской АЭС уже работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000, созданные по российскому проекту. Ввод в эксплуатацию новых блоков будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.

RosatomТяньваньская АЭСКитайVVER-1200Ядерная Энергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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